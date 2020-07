Non passa la legge sulla doppia preferenza, manca il numero legale

Manca il numero legale, il presidente Loizzo ne prende atto in piena notte mentre si chiude la X legislatura regionale. La legge sulla doppia preferenza in Puglia, se verrà adottata, sarà per decisione del Governo che aveva già diffidato la Regione nei giorni scorsi. Il consigliere Marmo, nel suo intervento, aveva contestato la diffida del presidente del consiglio Conte “noi, non abbocchiamo”, aveva detto.

La pensa diversamente il consigliere Campo: “Rischiamo di stare qui una settimana, anche alla luce dell’ostruzionismo a cui abbiamo assistito fino a ora dai banchi dell’opposizione. Piuttosto che stare qui a discutere del nulla, lo farà il governo al nostro posto”. Nelle ore precedenti era passata con 28 voti favorevoli su 47 presenti, l’emendamento al ddl di riforma di legge elettorale sull’incandidabilità dei componenti della task force dell’ente. Il commento di Fdi, su Lopalco – il virologo che nei giorni precedenti era stato indicato come partecipante alla competizione elettorale, nonché come possibile assessore alla sanità- dopo l’approvazione: “È stato sufficiente chiedere il voto segreto per iniettare coraggio e buonsenso anche nella maggioranza. È la dimostrazione che la nostra battaglia era fondata: approfittare di un’emergenza sanitaria e dello spazio mediatico che questa ha consentito – e continua a consentire- è il punto più basso di questa legislatura”.

La doppia preferenza è rimasta bloccata dentro un complessivo disegno di legge che ha innescato una serie di veti incrociati, con il voto della stessa maggioranza di Emiliano almeno in un passaggio chiave. Questo, sul fronte dei 2mila emendamenti, una sorta di metaforica trincea da cui, chi ha potuto, ha sparato qualche colpo finale. Nel merito, in quel che resta di una battaglia che dura da 10 anni, le posizioni di maggioranza e opposizione sono rimaste distanti sui criteri di inammissibilità delle liste, mantenendo un’ammenda pecuniaria, anche inasprita dalla 12° legislatura (quindi non nella prossima che è l’11°) per il centrodestra, 60/40 con inammissibilità delle liste che non rispettano la proporzione per il centrosinistra e il M5s, uniti nel rush del 28 luglio. L’emendamento, infatti, è stato sottoscritto dal M5s in accordo con il Pd.

In aula il presidente Emiliano ha definito “vergognoso” l’ostruzionismo dell’opposizione che “da una parte si dice favorevole alla doppia preferenza e dall’altra presenta 2mila emendamenti”. La discussione si è arenata di fronte alle assenze nei banchi del consiglio.