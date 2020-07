PD Manfredonia “Doppia preferenza, ostruzionismo dal centrodestra”

Manfredonia, 29 luglio 2020. “Nella serata di ieri, abbiamo potuto constatare la scarsa consistenza di un centrodestra che ha scelto la strada dell’ostruzionismo fine a se stesso. Una chiara dimostrazione di uno schieramento politico forte nella propaganda e debole nelle proposte costruttive. Una sconfitta per la Puglia intera, rimasta bloccata nel progresso per colpa di giochi che non ci competono. La prestazioni di 2000 emendamenti ha del ridicolo. Il Partito Democratico, nel corso della Legislatura, ha più volte presentato disegni di legge per ottemperare alla mancanza della doppia preferenza di genere, ma gli stessi non sono riusciti ad andare oltre gli scogli inutili dell’opposizione. Oltre alla vergogna ed al tripudio di sciocchezze emerse durante l’ultima seduta di ieri sera, ora tocca al Governo. Intervenire per l’introduzione della doppia preferenza di genere è vitale per tutti noi e per tutta la Puglia”.

Partito Democratico di Manfredonia