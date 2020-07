Prefetto conferma “20 – 21 settembre: si vota da Accadia a Serracapriola”

Foggia, 29 luglio 2020. Il Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, ha convocato per la giornata di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, i comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e dei Consigli comunali nei seguenti Comuni: Accadia, Cagnano Varano, Casalvecchio di Puglia, Lesina, Lucera, Mattinata, Monteleone di Puglia, Ordona, Rocchetta Sant’Antonio e Serracapriola.

L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei Sindaci, si svolgerà nei giorni di domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020. Essendosi verificato entro it 27 luglio 2020 le condizioni previste per it rinnovo, saranno pertanto, interessati alle prossime consultazioni amministrative anche i Comuni di Lesina, Lucera e Serracapriola.