Tribunale scioglie la riserva: incandidabili Riccardi e Zingariello. Candidabile Conoscitore

Foggia, 29 luglio 2020. Incandidabili Riccardi e Zingariello, richiesta rigettata per Antonio Conoscitore. Il Tribunale di Foggia, collegio costituito dal Presidente Buccaro, relatori Marfè – Stanzola, ha sciolto stamani la riserva relativa al ricorso proposto dal Ministero dell’Interno – Prefettura di Foggia, relativamente all’incandidabilità del già sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, del già vice sindaco Salvatore Zingariello, e del già consigliere comunale Antonio Conoscitore, con richiesta che segue naturalmente lo scioglimento del Consiglio comunale dell’Ente sipontino (come avvenuto a Cerignola), dopo le relative sedute del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro Luciana Lamorgese, a seguito di “accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali, a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)”.

Come risaputo, per il Comune di Manfredonia, come per quello di Cerignola, è stato deliberato “l’affidamento, per diciotto mesi, a una commissione di gestione straordinaria” (il consiglio comunale di Manfredonia era stato già sciolto il 21 maggio 2019 a seguito delle dimissioni del sindaco).

Come indicato, il Tribunale di Foggia, in seguito all’udienza dello scorso 14 luglio 2020, ha dichiarato l’incandidabilità del già sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, del già vice sindaco Salvatore Zingariello, con rigetto al contrario della stessa richiesta fatta per il già consigliere comunale Antonio Conoscitore (il cui collegio difensivo è stato composto dagli avvocati: Lorenzo Conoscitore, Pietro Schiavone, Gabriele Bavaro, Pierpaolo Fischetti).

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it