“Questa notte, alle ore 1:36, la seduta consiliare che stava discutendo della doppia preferenza di genere è stata sospesa per mancanza del numero legale! Forza Italia e il centrodestra erano regolarmente in aula per votare. La Regione non ha una maggioranza ed è allo sbando. Bisogna cambiare pagina e rimandare a casa Emiliano e la sua pasticciata (e pasticciona) coalizione!”.



Lo riporta il Consigliere regionale della Puglia Giandiego Gatta.