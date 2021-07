Armi illegali a casa suocero ex giudice: nuovo sequestro nell’inchiesta De Benedictis

Foggia, 29/07/2021 – (repubblica) Blitz a casa di Mauro Lanotte, ex ufficiale dell’Esercito di 88 anni, che vive a Bisceglie. Tra i due i rapporti non sarebbero buoni. Un nuovo sequestro di armi è stato effettuato dalla Squadra Mobile di Bari a margine dell’inchiesta che ha portato in carcere l’ex gip di Bari Giuseppe De Benedictis. Pistole e fucili non legalmente detenuti sono stati trovati nell’abitazione di Mauro Lanotte, 88enne residente a Bisceglie, che di De Benedictis è il suocero. (repubblica)