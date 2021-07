Bordo: “Evitare un altro anno in Dad, valutare l’obbligo vaccinale”

Manfredonia (Foggia), 29/07/2021 – (inews24) “Come è noto il Pd ritiene che il Green pass e i vaccini costituiscano gli unici strumenti che abbiamo a disposizione per difendere la salute pubblica, consentire al nostro Paese di ripartire sul piano dell’economia e garantire la libertà agli italiani.

Essere contro il Green pass, come purtroppo fanno alcuni partiti della destra, significa correre il rischio di riportare il Paese verso un nuovo lockdown, cosa che non ci possiamo assolutamente permettere perché metterebbe definitivamente in ginocchio le imprese, i lavoratori e le loro famiglie. Ecco perché abbiamo condiviso la scelta del Governo di insistere su questo strumento, come d’altronde è già accaduto in altri Paesi europei, proprio perché siamo convinti che sia l’unica maniera per spingere la campagna vaccinale e, soprattutto, garantire agli italiani di potersi muovere in libertà”.

“Salvini e la destra su questi temi, nel corso dei mesi, hanno svolto diverse parti nella commedia. La stessa Meloni che oggi grida contro il Green pass che comprimerebbe le libertà degli italiani, soltanto ad aprile dichiarava esattamente il contrario. Il problema è che loro decidono l’orientamento da tenere sulla base di quello che vedono e di ciò che sentono, e questo perché hanno il bisogno e la necessità di inseguire la protesta di qualsiasi piazza. Noi siamo stati chiari fin dall’inizio, e quello di permettere ai nostri studenti di tornare a scuola in presenza è sempre stato una delle nostre priorità. I nostri ragazzi non si possono permettere un altro anno in Dad, e per garantire il ritorno a scuola in presenza sono sicuro che il Governo farà tutto quello che è necessario, compreso quello di valutare l’obbligo vaccinale, per cui, come ho già detto il Pd sarebbe favorevole”. (fonte: inws24)



Lo ha detto il deputato del Partito Democratico di Manfredonia Michele Bordo.