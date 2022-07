Manfredonia, 2 ordinanze su orari diffusione sonora per attività d’intrattenimento

MANFREDONIA (FOGGIA), 29/07/2022 – Il sito del Comune di Manfredonia ha diffuso due nuove ordinanze sindacali che disciplinano gli orari di diffusione sonore della attività di intrattenimento musicale.

Nello specifico nella ORDINANZA SINDACALE N°9 del 29 luglio 2022 con OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI DIFFUSIONE SONORA DELLE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE

IL SINDACO ORDINA

la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento

musicali e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art.69 Tulps,

rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex

art.68 Tulps, rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo, e comunque nel

rispetto della normativa m materia di tutela dall’inquinamento acustico), secondo le

seguenti modalità:

• nelle giornate del 6, 10, 14, 20 agosto e nelle giornate dal 27 agosto al 1 settembre 2022, alle ore 02.00;

• per i restanti giorni del mese di agosto 2022 alle ore 0.30.

Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione

amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00.

Nella ORDINANZA SINDACALE N° 10 del 29 luglio 2022 con OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI DIFFUSIONE SONORA DELLE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE E DEROGA ALLA NORMATIVA ACUSTICA

IL SINDACO ORDINA

la cessazione delle emissioni sonore, derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago (queste ultime da svolgersi previa autorizzazione/Scia ex art.69 Tulps, rispettivamente per le attività di piccolo intrattenimento, ovvero di autorizzazione/Scia ex art.68 Tulps, rispettivamente per le attività di pubblico spettacolo, e comunque nel rispetto della normativa m materia di tutela dall’inquinamento acustico), con deroga alla normativa vigente, nella misura massima di 70 10db(A), nelle date sotto riportate:



• nelle giornate del 6, 10, 14, 20 agosto e nelle giornate dal 27 agosto al 1 settembre 2022, alle ore 02:00;

• per i restanti giorni del mese di agosto 2022 alle ore 0.30.



Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applica la sanzione

amministrativa d’importo variabile da € 50,00 ad € 500,00.

In caso di violazione della presente ordinanza per due volte in un anno solare, è prevista la

sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio pubblico per n. 3 (tre) giorni consecutivi,

ricadenti nei giorni di venerdì, sabato e domenica, immediatamente successivi alla data di

notifica dell’ordinanza di chiusura. Dopo la seconda violazione e la prevista chiusura, la sanzione accessoria sarà applicata, con le stesse modalità temporali, per ogni ulteriore trasgressione nel corso dell’anno solare.