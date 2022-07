Sanitaservice, Zullo: “Monitoraggio? Una presa in giro elettorale”

Foggia, 29 luglio 2022 – Si riporta di seguito la nota diffusa dal capogruppo di Fratelli D’Italia alla Regione Puglia, Ignazio Zullo:

“La premessa è: non prendete in giro i pugliesi offendendo la loro intelligenza.

“Perché l’avvio di un procedimento di monitoraggio dal gennaio 2020 ad oggi sulle sette Sanitaservice pugliesi da parte della Giunta regionale va esattamente in questa direzione. I dati che la Giunta sta cercando sono già all’attenzione anche di organi esterni alla politica, ma se vuole Emiliano pu? chiederli ad alcuni giornalisti pugliesi cos? risparmia tempo.

“Il presidente Emiliano in questa attività di monitoraggio non può vestire le parti del ‘verginello’, così come ha fatto per la Protezione civile, perché attraverso le Sanitaservice – nella consapevolezza che quella di Lecce è solo la punta di un iceberg – è stato costruito una parte consistente di quel sistema di potere finalizzato alla ricerca del consenso. Basterebbe vedere le date delle assunzioni, delle consulenze, delle nomine, degli avanzamenti di carriera dei dirigenti e medici per rendersi conto che sono avvenute tutte a ridosso di elezioni, specie quella del settembre 2020 che ha visto la riconferma di Emiliano, che ha goduto e beneficiato di quell’attività presumibilmente non corretta dalla quale oggi tenta di prendere le distanze.

“Tutto documentato con atti amministrativi firmati da nominati dalla Giunta che non possono essere ‘santi’ all’atto della nomina e poi diventare all’insaputa di Emiliano ‘diavoli’ durante la gestione. Ciò che è accaduto a ridosso dell’estate 2020 non ha bisogno di un monitoraggio tardivo, bastava un controllo preventivo: bastava dare un’occhiata a qualche subappalto con affidamento diretto, così come leggere i nomi degli stabilizzati, o quelli delle consulenze per ruoli per altro già presenti nella ASL e quindi di fatto dei doppioni presumibilmente illegittimi. La lista è infinita e la sintesi è che siamo di fronte a una società, la Sanitaservice che ha fatto concorrenza alla ASL con gli stessi soldi della ASL. Assurdo e indecente quello che è avvenuto… sotto gli occhi di tutti.

“La delibera regionale di questi giorni è perciò una brutta presa in giro dei pugliesi, se davvero Emiliano e l’assessore Palese vogliono moralizzare il sistema c’è solo una via: FARE I BANDI! E invitare la Sanitaservice a competere con altri stakeholder per offrire servizi più efficienti ed efficaci. Un effetto positivo ci sarà di sicuro: il risparmio dei soldi pubblici.”