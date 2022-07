Solidarietà di CON alla Consigliera Valente dopo l’ennesimo attacco del Sindaco

MANFREDONIA (FOGGIA), 29/07/2022 – “Noi di CON MANFREDONIA avevamo deciso di mantenere un profilo basso nella continua diatriba a suon di video e comunicati da parte dell’attuale Amministrazione e di concentrarci unicamente sulle questioni rilevanti per il bene della nostra amata Manfredonia.

Non possiamo, però, assolutamente tacere sull’ultimo volgare attacco, tramite il solito monologo in video, perpetrato dall’attuale Sindaco Gianni Rotice che ancora una volta prende di mira la nostra Consigliera Maria Teresa Valente. Questa volta, addirittura, la Consigliera Valente viene accusata dal primo cittadino di essere l’artefice, in combutta con un quotidiano, della pubblicazione di articoli cosiddetti diffamatori al fine di effondere sull’attuale amministrazione e sulla nostra città giudizi negativi.

Premesso che Maria Teresa Valente, ed è sotto gli occhi di tutti, quotidianamente si spende per diffondere la storia e le bellezze di Manfredonia con i suoi articoli, orbene, siamo veramente stanchi dei continui attacchi che il Sindaco (o chi per lui) rivolge alla nostra Consigliera. Attacchi senza alcun fondamento ed offensivi della persona; siamo nauseati nell’ascoltare il primo cittadino fare riferimento alla Valente come ad un componente decisionale della scorsa Amministrazione. Il Sindaco deve farsene una ragione: Maria Teresa Valente è al primo incarico da Consigliera Comunale e non ha mai avuto ruoli decisionali in passato, a differenza di diversi componenti della sua attuale maggioranza che poi hanno operato il cosiddetto cambio di casacca.

In realtà, non abbiamo ben compreso dall’ascolto del video postato dal Sindaco, quali sarebbero gli argomenti diffamatori e denigratori manipolati da Maria Teresa Valente e pubblicati dal giornale in questione. Forse perché ha chiesto notizie sulle dimissioni della Segretaria? E come mai, se le ha chieste in aula consiliare, non le è stato risposto in aula? A quanto pare come al solito si assiste ad un discorso senza filo conduttore, si dice di tutto e di più senza alcun senso, fomentando odio e malumori in città. Di sicuro una cosa l’abbiamo sicuramente capita e vogliamo denunciarla: le dichiarazioni del Sindaco sono un vero e proprio attacco alla libertà di espressione della nostra Consigliera e, soprattutto, al democratico svolgimento del suo ruolo.

Auspichiamo, nel futuro, di dover fare comunicati su argomenti importanti per la nostra Manfredonia, con la speranza che il nostro Sindaco possa dedicare il suo prezioso tempo a cose più serie”.

Lo riporta l’Avv. Matteo OGNISSANTI Presidente di CON MANFREDONIA