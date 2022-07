Stramurales, Stornara regina della Street Art: il sogno di Lombardi

Statoquotidiano.it, Stornara (Fg), 29 luglio 2022 – Organizzare a Stornara un Festival di Street Art che possa portare arte e cultura nel piccolo centro agricolo della Daunia, valorizzando così tutta la Provincia di Foggia. È questo l’obiettivo della Stornara Life APS, presieduta da Lino Lombardi, artista pieno di sogni e di idee, ideatore dell’iniziativa ‘Stramurales’, giunta alla quinta edizione.

Dal 30 luglio al 10 agosto 2022 si punta a quota 101 murales con artisti di calibro mondiale. Il tema di questa edizione è ‘Freedom’, la Libertà in tutte le sue sfaccettature, che sarà interpretata dai protagonisti dell’evento dauno.

La linea dell’Associazione è concentrata a far diventare ‘Stramurales’ il Festival più importante del Sud Italia, invitando artisti italiani, ma anche internazionali, tra i più apprezzati al mondo. L’iniziativa è entrata ormai a pieno titolo nei famosi circuiti italiani dei paesi e dei borghi con murales.

Il paese di Stornara conta meno di 6000 abitanti con un’ economia prevalentemente agricola, senza attrattive turistiche permanenti. Lo scopo principale dell’associazione è quello di trasformare il centro in una meta turistica per gli appassionati d’arte per tutto l’anno.

Le opportunità legate al turismo sono molteplici: vicina al Gargano e a molte mete turistiche pugliesi, anche religiose, Stornara sta diventando una tappa obbligata per le sue opere così originali e colorate, essendo distante poche decine di chilometri dalle coste tra le più belle d’Italia, e vicina anche a Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo, il paese dove visse e operò San Pio da Pietrelcina.

Lino Lombardi, ideatore di ‘Stramurales’ e presidente dell’associazione ‘Stornara Life APS’ ha rilasciato le seguenti dichiarazioni per Statoquotidiano.it:

SQ: Come nasce la sua passione per l’arte?

LL: Non ricordo un giorno particolare che in qualche modo sia scattata la “scintilla”…

Ho sempre ritenuto naturale saper disegnare e già all’età di 4/5 anni riempivo fogli di scarabocchi… come naturale conseguenza ho scelto di fare il Liceo Artistico (prima a Foggia e poi a Milano) e poi sono approdato alla fotografia professionale elaborandole con tecniche pittoriche a mano…

Ma non mi sono mai reputato un artista… sono bravo con la matita in mano, questo si !

SQ: Come è nata l’idea di ‘Stramurales’?

LL: Ehh… l’idea Stramurales è nata quasi per caso… diciamo che non abbiamo preventivato nulla…

Viviamo in un paese in cui l’arte è stata sempre un oggetto misterioso, trascurata, bistrattata e totalmente ignorata… insieme ad altri quattro amici sfigati e sprovveduti al par mio abbiamo pensato di organizzare una piccola manifestazione di arte…

La street art ci era sembrata la cosa più adatta e più efficace, in quel momento, per iniziare un discorso artistico a Stornara…

C’è da dire che non conoscevamo affatto il mondo della Street art ed eravamo del tutto ignari su come organizzare un festival…

Sono stati i primi artisti che abbiamo contattato a spiegarci come muoverci e illuminarci sulle tecniche e sui costumi di questa fantastica rivoluzione artistica….

Subito ci siamo resi conto che potevamo fare qualcosa di unico nel nostro territorio…

Avevamo quello che ci serviva :

Eravamo al posto giusto, nel momento giusto, con le persone giuste !

Al posto giusto perchè Stornara è un paese piccolo e già 50/60 murales avrebbero costituto un percorso artistico percorribile a piedi come in un museo…

Il momento giusto perchè, partendo il 2018, potevamo essere dei pionieri sul nostro territorio e saremmo sicuramente stati i primi ad intraprendere questo tipo di discorso.

Con le persone giuste perchè ho sempre considerato i miei compagni di avventura dei fantastici sfigati, sprovveduti e mezzi pazzi animati da tanta passione e voglia di mettersi in gioco… quindi, ci siamo buttati senza rete e senza paracadute in questa avventura.

SQ: Quali sono i vostri obiettivi?

LL: I nostri obiettivi sono, allo stato attuale, far diventare Stornara un riferimento artistico del nostro territorio…. arrivare ad avere una residenza per gli artisti e fare in modo che nel nostro paese si respiri sempre un clima di arte e di internazionalità, dovuta alla presenza degli artisti stessi che vengono da tutte le parte del mondo e a turisti e curiosi che ci vengono a visitare.

Questi sono i progetti… poi ci sono i “sogni”…. abbiamo anche quelli !

Ma i sogni hanno bisogno di essere condivisi…. da tutta la gente del paese, dall’Amministrazione, dalle istituzioni e dalle associazioni… con tutte queste forze unite I sogni si trsformerebbero in qualcosa di concreto…. e allora si che il mondo intero si accorgerebbe di noi.

Lo Stramurales ha provocato la scintilla… sta a noi trasformare questa scintilla in grande fuoco fatto di arte e di passione !

SQ: Che tipo di riscontro state avendo?

LL: Mbè… Stornara sta cambiando… lentamente e in punta di piede… ma sta cambiando.

Eravamo un paese senza tradizioni, senza storia, privo di forme architettoniche e con una urbanistica alquanto fatiscente… stiamo pian piano acquisendo una entità e un’anima….

Me ne accorgo dalle piccole cose che si possono notare nella nostra quotidianetà…

La gente si sta aprendo socialmente, si comincia a pensare all’aspetto del paese per non deludere la gente che ci viene a visitare… Chissà…magari riusciremo anche a migliorare culturalmente ed acquisire un senso civico che potrebbe fare veramente la differenza!

SQ: Perché proprio “Freedom”?

LL: Ci siamo sempre considerati una banda di sfigati… sull’insegna della nostra sede c’è scritto “STORNARA LIFE associazione anomala e disubbidiente”

La libertà è stata sempre una nostra prerogativa… tieni conto che la nostra associazione è nata dopo lo STRAMURALES ed è nata solo per portare avanti questo festival…. La libertà è intesa a 360 gradi… vale per gli artisti che si sentono liberi di esprimere il loro talento a proprio piacimento, vale per il festival che sfugge a tutte le regole convenzionali e va avanti senza percorrere strade conosciute, avventurandosi a volte su sentieri impervi e avventurosi. Libertà…. perchè non indietreggiamo di un passo… e non siamo disposti a cambiare di una virgola la nostra mentalità e la mentalità di questo festival.

SQ: Progetti e iniziative future? Anche fuori Stornara?

LL: L’Associazione sta crescendo…. si sta arricchendo di persone formidabili che collaborano con noi… Stiamo partecipando a un progetto europeo e durante questo Stramurales saranno con noi delle rappresentanze di associazioni ed artisti dell’Olanda, della Spagna e del Portogallo, nostri partners di questo progetto Erasmus….

Come Associazione stiamo esportando i nostri murales anche in altri paesi della provincia e le richieste diventano sempre più frequenti….

Ma il progetto a cui teniamo di più… è quello di coltivare e divulgare la nostra passione… Non arrendersi mai, non dare niente per scontato e continuare a vivere controcorrente !

A cura di Gianluigi Cutillo, 29 luglio 2022

Fotogallery (Stornara Life APS, Lino Lombardi):