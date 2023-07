“Batosta” bollette TARI, Schiavone: “Sindaco si dimetta e liberi la città”

𝐒𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐞𝐬𝐞𝐦𝐩𝐢:

Potrei proseguire con la lista degli aumenti ma corro il rischio di ripetermi, perchè personalmente tutte queste cose le ho già dette in aula consiliare il 31 Maggio scorso.

Durante quel consiglio comunale, mi lamentai dell’aumento delle tariffe tari che ritenevo ingiustificato a fronte del degrado e della sporcizia che si percepisce in città e degli imbarazzanti utili di bilancio prodotti dall’ASE Spa, società partecipata del Comune di Manfredonia, che invece di assumere personale per tenere più pulita Manfredonia ha pensato bene di produrre utili (inutili).

Ci avevano detto che le cartelle da inviare sarebbero state aggiornate al 30 Giugno 2023, con le variazioni protocollate dai vari utenti, oggi scopriamo che probabilmente gli aggiornamenti sono fermi a più di qualche mese fa (in pratica chi in questi ultimi mesi ha denunciato un cambio di residenza oppure un numero di occupanti inferiore non ne vedrà l’effetto in bolletta).