Checco Zalone derubato a Padova: “Per farmi sentire a casa”

BARI – Checco Zalone è stato derubato a Padova, dove si trovava per la tappa del suo tour «Amore+Iva». È stato lo stesso comico pugliese a svelare la disavventura al pubblico al festival di Piazzola del Brenta.

Arrivato sul palco, Luca Medici ha dedicato un esplicito “vaffa” ai ladri.

Poco prima era dovuto andare in caserma dai carabinieri per denunciare il furto. I ladri hanno aperto l’auto del comico e hanno portato via tutto quello che c’era all’interno, comprese tutte le valige. «Voglio ringraziare per l’accoglienza – ha esordito il comico sul palco – Ieri per farmi sentire a casa, a Padova, mi hanno aperto la macchina e si sono portati via tutto».

La reazione del pubblico è stata una fragorosa risata, nonostante il comico provasse a convincere la platea che quella vicenda fosse successa davvero: «Neanche le mutande mi hanno lasciato. Davvero eh, mica sto scherzando». Ma le risate ovviamente non si sono fermate.

