Il calciomercato del Foggia: gli ultimi aggiornamenti

FOGGIA – Il Foggia vuole ripartire. Dopo la sconfitta in finale playoff contro il Lecco, Patron Canonico sta gettando le basi per disputare un campionato da protagonista il prossimo anno, che sia Serie B o Serie C.

L’addio di Delio Rossi ha subito spinto la dirigenza a trovare un allenatore che potesse continuare il lavoro svolto fino a quel momento.

La scelta è ricaduta su Mirko Cudini che dovrà fare a meno di: Petermann (Virtus Entella in Serie C), Di Pasquale (Arezzo in Serie C), Malomo (Triestina in Serie C), Markic (Siracusa in Serie D), Raccichini (svincolato), Filippo Costa (in rientro dal prestito).

Tra i possibili partenti ci sono invece Rizzo, Vacca e Odjer che piacciono alla Casertana. Per il momento, gli acquisti dei rossoneri sono principalmente i vari rientri dai prestiti: Papazov, Tonin, Vitali, Vuthaj. La squadra pugliese, però, si sta muovendo sul mercato in entrata ed è vicina agli acquisti di Candellori e Viteritti, mentre per l’attacco piace Antonio Raimondo, classe 2004 di proprietà del Bologna.

Lo riporta lacasadic.com.