Orrore a Monza: Sofia, uccisa a vent’anni dall’ex fidanzato

MILANO – Ha ucciso l’ex fidanzata e si è costituito all’alba alla Polizia locale di Cologno Monzese. Zakaria Atqaoui, ventitreenne italiano di origini marocchine, è ora in stato di fermo alla caserma dei Carabinieri.

L’omicidio risalirebbe alla notte di venerdì ed è avvenuto nell’appartamento della ragazza ventenne dopo una serata trascorsa insieme a lei, Sofia Castelli, e un’amica. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e il movente dell’omicidio.

Fonte: ilgiorno

Il pm di turno di Monza è nella caserma dei carabinieri di Cologno Monzese per l’interrogatorio del ventitreenne. Il magistrato ha svolto anche un sopralluogo nell’appartamento dove è stato commesso l’omicidio. Sono in corso i rilievi della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo dell’Arma.

È stata sentita come persona informata dei fatti dai Carabinieri l’amica che ha trascorso la serata con Sofia e Zakaria.

Fonte: agi

La vittima in questi giorni era a casa da sola con i genitori e il fratellino che erano partiti per andare in Sardegna per un breve periodo. Il gruppetto aveva trascorsa la serata nella discoteca The Beach a Milano. Poi sono rientrati a casa della vittima. Non è chiaro se la loro amica fosse nell’appartamento al momento dell’omicidio. Lo riporta l’agenzia AGI.