Premio Argos Hippium. “Magia di una notte di mezz’estate a Siponto”

Non potevamo che celebrare l’eccellenza di Siponto, la sua bellezza e la preziosità del suo patrimonio culturale ed archeologico scelto dal Ministero degli Esteri come ambasciatore nel mondo attraverso il progetto mediatico“Winx Club – La Magia dell’Italia”. Un’irripetibile occasione di valorizzazione e promozione per Manfredonia, il Gargano e la Capitanata.