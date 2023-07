Puglia, anziana muore in ospedale dopo aver preso un farmaco: 6 indagati

LECCE – Anziana di 80 anni muore all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo che le hanno somministrato un farmaco per una scintigrafia ossea. A innescare il decesso potrebbe essere stata una reazione allergica al medicinale.

La vittima è deceduta lo scorso 21 luglio all’ospedale salentino: a denunciare il caso i familiari della donna.

Per fare luce sulla vicenda la pm Maria Consolata Moschettini ha iscritto nel registro degli indagati 6 persone tra cui il medico di turno e il collega in servizio in reparto oltre ad un’infermiera professionale e a un’operatrice socio sanitaria, il tecnico di radiologia e il collega che ha preparato il farmaco. Gli indagati sono accusati di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. L’autopsia è fissata per lunedì. Indagini in corso.

Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.