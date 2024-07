SAN NICANDRO GARGANICO (FOGGIA) – “Da alcune ore non si hanno più notizie del nostro concittadino Antonio Palmieri, 88 anni, pensionato”. Lo riporta il Sindaco di San Nicandro Garganico Matteo Vocale sui social.

“È uscito come ogni mattina con il suo Ape Car 600 verde (tipo quello qui in foto) con sponde alte in alluminio, per recarsi presso la sua campagna nella Sacca Orientale e non ha fatto più ritorno.

Le ricerche sono in atto ad opera di Carabinieri e Protezione Civile e dovrebbero intervenire a breve anche i Vigili del Fuoco”, continua.

“Chiunque avvistasse lui o l’Ape Car o fosse a conoscenza di elementi utili, può chiamare immediatamente il 112 o il numero della Protezione Civile di San Nicandro Garganico 0882 471215”, conclude il Sindaco.