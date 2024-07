MANFREDONIA (FOGGIA) – E’ ufficiale: parte domani, 30 luglio 2024, il collegamento Manfredonia-Isole Tremiti.

Lo ha appena comunicato a Riserva Marina Isole Tremiti l’ATI Gargano Metro Marine che si è aggiudicata il servizio. Problemi di natura burocratica hanno provocato il ritardo ora finalmente archiviato.

Domani torna dunque a salpare il METRO DEL MARE lungo la rotta che, per decenni, ha assicurato i collegamenti tra Manfredonia e le Isole Tremiti.

Le corse saranno effettuate tutti i giorni con partenza da Manfredonia alle ore 7.30 e ritorno dalle Isole Tremiti alle ore 17.

Nei giorni 5, 16 e 27 agosto, il servizio non sarà effettuato. Il prezzo del biglietto di andata e ritorno è di € 23 suddiviso in € 13.10 per l’andata e € 9.90 per il ritorno.

I biglietti sono disponibili online sul sito www.garganodamare.it oppure possono essere acquistati fisicamente direttamente all’imbarco.