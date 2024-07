L’8 agosto scadrà il mandato di Pasquale Pazienza, attuale presidente del Parco del Gargano. Con la fine del suo incarico, si apre una fase cruciale per il futuro dell’ente, poiché il Ministero dell’Ambiente dovrà scegliere il nuovo presidente.

Al momento, non sono previste proroghe per il mandato di Pazienza, e la scelta del prossimo presidente è attesa con grande interesse. Il ministero, guidato da Gilberto Pichetto Fratin, ha tre principali candidati:

Pasquale Pazienza: Presidente dal 2018, sostenuto dalla Lega, ha avviato numerosi progetti di sviluppo, alcuni dei quali sono stati rallentati dalla pandemia. La sua riconferma permetterebbe di completare il lavoro iniziato.

Presidente dal 2018, sostenuto dalla Lega, ha avviato numerosi progetti di sviluppo, alcuni dei quali sono stati rallentati dalla pandemia. La sua riconferma permetterebbe di completare il lavoro iniziato. Giovanni Terrenzio: Ex presidente del Consorzio di Bonifica del Gargano, sostenuto da Fratelli d’Italia e dal duo parlamentare foggiano Fallucchi-La Salandra, oltre al consigliere regionale De Leonardis. La sua candidatura potrebbe ottenere consensi anche dalla sinistra locale, rappresentando una scelta di equilibrio politico.

Ex presidente del Consorzio di Bonifica del Gargano, sostenuto da Fratelli d’Italia e dal duo parlamentare foggiano Fallucchi-La Salandra, oltre al consigliere regionale De Leonardis. La sua candidatura potrebbe ottenere consensi anche dalla sinistra locale, rappresentando una scelta di equilibrio politico. Gianni Maggiano: Presidente dell’Associazione degli Avvocati Garganici e già candidato alla presidenza del Parco, Maggiano è sponsorizzato dal parlamentare di Forza Italia Giandiego Gatta. La sua candidatura rappresenta una proposta di rinnovamento rispetto alla leadership attuale.

Inizialmente si era parlato anche di Patrizia Lusi, figura vicina al governatore pugliese Michele Emiliano e presidente dell’Asp Zaccagnino. Tuttavia, è improbabile che la destra ceda il posto a una figura legata al governatore pugliese. La candidatura di Lusi potrebbe essere stata una mossa strategica per destabilizzare la corsa di Pazienza, sostenuto da Raimondo Ursitti, ormai fuori dai giochi politici.

È importante ricordare che Casanova, a marzo, fu vittima di un grave atto criminoso che mise in pericolo la vita di sua figlia e di un’amica. Questo episodio potrebbe influenzare la sua candidatura, facendo della sua elezione una risposta forte alla criminalità locale. Inoltre, Matteo Salvini, leader della Lega, ha richiesto a Casanova di non candidarsi in Europa.

Se il Ministero dell’Ambiente optasse per una scelta politica, le alternative sembrano essere la conferma di Pazienza o la scelta di Casanova, riducendo le possibilità per Giovanni Terrenzio e Gianni Maggiano. La decisione finale influenzerà non solo il futuro del Parco del Gargano, ma anche le dinamiche politiche regionali e nazionali. L’8 agosto sarà una data cruciale per le sfide ambientali e di sviluppo del parco.

Lo riporta youfoggia.com