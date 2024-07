Massimo Ranieri: "Pronto a tornare a Sanremo, anche in gara" - Fonte: allmusicnews.altervista.org

Il 5 febbraio 2020, il duetto tra Massimo Ranieri e Tiziano Ferro sulle note di “Perdere l’amore” a Sanremo scatenò una standing ovation al teatro Ariston, creando uno dei momenti più memorabili del Festival. “Stasera te permett’ e me chiama’ papà,” disse Massimo a Tiziano, suggellando un incontro umano e artistico magico. Ora, Ferro ha scritto una canzone per Ranieri, che arricchirà il prossimo album di inediti in preparazione. “Tiziano è immenso e la canzone che mi ha dato è bellissima,” afferma Ranieri, entusiasta della collaborazione con il giovane collega che lo ha sempre stimato. Tra gli autori del nuovo album c’è anche Nek, con cui Ranieri duettò all’Ariston nel 2022 su “Anna verrà” di Pino Daniele. Quell’anno, Ranieri partecipò al Festival con “Lettera di là del mare,” una canzone dedicata alle migrazioni, scritta da Fabio Ilacqua, anch’egli presente nel nuovo album.

Ranieri tornerà a interpretare nuovi brani scritti da vari autori, inclusi i fratelli Carlo e Niccolò Verrienti. “Il confronto con le novità e le nuove generazioni arricchisce sempre,” dice Ranieri, 73 anni, pronto a tornare a Sanremo anche in gara. Cercare canzoni inedite non è semplice, ma Ranieri ha la fortuna di poter scegliere tra molte proposte. “Tra i giovani ci sono autori interessanti, dicono le stesse cose che dicevamo noi ma in modo più moderno,” spiega Ranieri, che spesso propone modifiche ai testi per sentirli più adatti a sé.

In concerto, il pezzo che ama di più è ancora “Vent’anni,” che canta con immutata emozione da quando nel 1971 vinse Canzonissima. Il tour estivo, intitolato “Tutti i sogni ancora in volo,” partirà il 30 luglio dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, e proseguirà in alcune delle location più suggestive d’Italia. Dopo Roma, il tour toccherà il Fossato del Castello di Otranto il 3 agosto, la Basilica di San Giuseppe di Bisceglie il 5, Fermo l’11, Porto Recanati il 12 e Marina di Pietrasanta (la Versiliana) il 14.

Dopo Ferragosto, Ranieri si esibirà a Pescina il 18, nelle suggestive Cave di Pietra di Apricena il 19, nell’anfiteatro romano di Acri il 20, a Soverato il 21, a Tindari il 23, a Villa Bellini a Catania il 25, e a Palermo il 26. Il tour proseguirà con date già programmate fino ad aprile 2025. Ancora entusiasta per l’accoglienza ricevuta recentemente in Australia, dove si è esibito a Melbourne e Sydney, Ranieri ha in programma di recuperare presto anche due concerti a Parigi e Francoforte.

