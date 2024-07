Manfredonia. Con recente provvedimento, il 26.07.2024, personale dipendente della Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordine di Sequestro Preventivo emesso dal Tribunale di Foggia – Sezione G.I.P. su richiesta della Procura di Foggia, a carico al legale rappresentante di una S.R.L. di Manfredonia.

Come previsto dal decreto, il sequestro preventivo ha avuto ad oggetto “l’area dello stabilimento balneare Bagni Bonobo limitatamente alla zona individuata dalla P.G, nel corso dei sopralluoghi, come ‘pista’ deputata all’intrattenimento musicale e danzante, senza pregiudizio per l’accesso alla area e a servizi riservati alla balneazione”.

“In particolare l’area posta sotto sequestro, corrisponde all’area libera presente presso il citato locale situato tra i due bar, compresa l’area sottostante posizionata sul piano spiaggia. Detta area è stata delimitata con nastro bicolore ed apposizione dei previsti sigilli ed ha un’ampiezza pari a circa 425 mq“.

Inoltre, con ordinanza nr 151 del 25.07.2024, emessa dal dirigente S.U.A.P. del Comune di Manfredonia e notificata in data odierna, è stata ordinata al legale rappresentante della S.R.L. “la sospensione temporanea dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande (…).”