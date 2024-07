I carabinieri di Termoli, in collaborazione con la polizia, hanno arrestato due giovani di Foggia, un 19enne e un 18enne, per tentato furto aggravato. Inoltre, un 15enne, anch’egli di Foggia, è stato denunciato per lo stesso reato e per aver fornito false generalità.

L’incidente è avvenuto il pomeriggio del 27 luglio, quando i tre hanno tentato di rubare un ciclomotore sul Lungomare Cristoforo Colombo. Fermati poco dopo dalle forze dell’ordine, i due maggiorenni sono stati trovati in possesso di cacciaviti, mentre il minorenne aveva un tirapugni. Il 19enne e l’18enne sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre il 15enne è stato denunciato.

Lo riporta L’Immediato.net