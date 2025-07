Esposto di Tutolo alla Procura per il rischio alla salute di una paziente a Lucera

Antonio Tutolo ha presentato un esposto formale al commissario straordinario del Policlinico di Foggia, con copia inviata alla Procura della Repubblica, per denunciare un grave episodio avvenuto presso l’ospedale Lastaria di Lucera, segnalato anche dal sindaco Giuseppe Pitta.

Secondo Tutolo, una paziente anziana ricoverata nel reparto di geriatria ha rischiato la vita a causa di un disservizio: la necessità di una TAC urgente non è stata soddisfatta per mancanza di un radiologo disponibile, e si è deciso il trasferimento al Policlinico di Foggia. Tuttavia, entrambe le ambulanze risultavano inizialmente occupate in altre missioni: una per esami diagnostici, l’altra per il trasporto di farmaci e sacche di sangue. Solo dopo aver posticipato un servizio non urgente, è stato possibile reperire un mezzo per il trasferimento.

Nell’esposto, Tutolo chiede di verificare se l’uso delle ambulanze per servizi non urgenti fosse giustificato, considerando che il loro scopo principale è la gestione delle emergenze. Inoltre, chiede di accertare la reale presenza e operatività del personale in servizio, in particolare degli autisti, poiché sembrerebbe che fossero tre: uno impegnato con l’ambulanza per esami diagnostici, un altro fuori per prelievi e trasporti vari, mentre il terzo era in sede ma non ha utilizzato un’ambulanza parcheggiata per far fronte all’urgenza.

Questa circostanza solleva dubbi sull’organizzazione del servizio e richiede un chiarimento immediato: perché il terzo autista, pur disponibile con un mezzo, non è intervenuto per gestire un’urgenza così grave? La situazione mette in luce le persistenti criticità nella gestione sanitaria a Lucera e nei Monti Dauni, evidenziando la necessità di garantire un’assistenza tempestiva e sicura ai cittadini.

Antonio Tutolo si auspica un rapido e trasparente riscontro da parte delle autorità competenti per evitare il ripetersi di episodi simili.

Lo riporta foggiatoday.it.