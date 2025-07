A Cerignola prende il via il 6 agosto la tradizionale Novena in onore della Madonna Assunta, promossa dalla Parrocchia Assunzione della B.V.M. e dall’Arciconfraternita Maria S.S. Assunta.

Il 14 agosto, alle ore 23.00, si terrà la Messa solenne presieduta da Mons. Fabio Ciollaro, Vescovo diocesano, seguita dall’ascensione al trono del simulacro di Maria S.S. Assunta e dalla relativa supplica, come da tradizione.

Il giorno principale della festa, il 15 agosto, dopo la Messa delle 19.30, si svolgerà la processione per le vie cittadine con partenza da Via Pietro Mascagni e un percorso che attraverserà le principali strade di Cerignola. La serata si concluderà con un suggestivo spettacolo pirotecnico ai piedi del Campanile.

La festa religiosa si chiuderà il 31 agosto con la Santa Messa delle 19.30 e la discesa dal trono della venerata immagine di Maria S.S. Assunta.

Parallelamente, il programma ricreativo prevede diversi eventi culturali: il 6 agosto alle 20.30 ci sarà uno spettacolo di giocoleria per grandi e piccini nel sagrato della chiesa; l’8 agosto, sempre alle 20.30, sarà proiettato il cortometraggio “Vite da salvare. NO al telefono durante la guida”, idea di Carmine Muscio e regia di Antonio Petrino.

Il 9 agosto, alle 20.30, è in programma la meditazione musicale “Una serata con Maria” a cura di Vincenzo Cibelli, mentre l’11 agosto, sempre alle 20.30, si terrà la tradizionale Cena sotto le stelle in Via Mascagni, festa della comunità.

Infine, il 12 agosto alle 20.30, il concerto “Musica e Fede” con un omaggio alla B.V.M. Assunta del pianista Maestro Rosario Mastroserio chiuderà le iniziative culturali di questa intensa settimana di festa.

