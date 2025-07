Foggia: Antonio De Sabato e Progetto Concittadino aderiscono ufficialmente a Sinistra Italiana

È ufficiale: Progetto Concittadino ha aderito a Sinistra Italiana e al percorso unitario di Alleanza Verdi e Sinistra, segnando una nuova tappa nel suo impegno di cittadinanza attiva. Questa adesione viene annunciata a partire dalla seduta del Consiglio comunale del 30 luglio, attraverso il consigliere comunale Antonio De Sabato.

La scelta è stata definita matura e coerente con l’identità del movimento, nato dal basso per dare voce alle comunità spesso escluse dai luoghi decisionali. Pur mantenendo la propria autonomia e indipendenza, Progetto Concittadino intende rafforzare la propria capacità di incidere nel dibattito politico locale e regionale. Non si tratta di un cambio di rotta, ma di un passo avanti.

Il movimento resta un soggetto politico libero da logiche di potere, critico e responsabile, e si propone come interlocutore attivo e leale nello spazio progressista e democratico. L’obiettivo è contribuire alla costruzione, anche in Capitanata, di un fronte ecosocialista, popolare e radicale.

L’adesione segna anche l’avvio di un percorso organizzativo concreto, con la ricostruzione di un circolo di Sinistra Italiana a Foggia, un luogo reale per incontrarsi, discutere e fare politica collettivamente. In vista delle prossime elezioni regionali, Progetto Concittadino e Sinistra Italiana cammineranno insieme in un progetto condiviso, puntando a dare voce a temi cruciali quali giustizia sociale, transizione ecologica, lavoro e diritti.

Antonio De Sabato ha sottolineato come questa decisione non rappresenti una svolta, ma una continuità: Progetto Concittadino nasce da una mobilitazione dal basso, fatta di partecipazione, ascolto e impegno diretto. La scelta di aderire a Sinistra Italiana risponde alla consapevolezza che le grandi sfide attuali – crisi climatica, disuguaglianze, guerre, attacchi ai diritti – richiedono un fronte comune, largo, radicale e credibile.

De Sabato ha evidenziato che dietro questa adesione c’è molto più di una scelta politica: ci sono le battaglie sociali, le assemblee nei quartieri, le speranze e le delusioni condivise con la comunità di Foggia. La nuova fase rafforza l’identità del movimento, offrendo strumenti più solidi e un legame con una comunità più ampia, senza mai perdere il contatto con il territorio.

Infine, De Sabato ha chiarito che questa adesione non modifica gli equilibri della maggioranza né mira a rivendicare ruoli o posizioni. Progetto Concittadino manterrà un percorso autonomo, critico e libero da subordinazioni, continuando a essere un interlocutore attivo e leale all’interno della coalizione di centrosinistra, contribuendo con determinazione a radicare sul territorio un fronte ecosocialista, popolare e radicale.

Lo riporta foggiatoday.it.