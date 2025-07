Foggia, tifosi in allerta: mercato lento ma possibili novità imminenti

Il mercato del Foggia procede a rilento, e con il passare dei giorni cresce la preoccupazione tra i tifosi, ancora in attesa di segnali concreti. Finora, l’unico movimento ufficiale riguarda l’attaccante tedesco Winkelmann e il centrocampista Garofalo, troppo poco a meno di venti giorni dall’esordio stagionale, previsto per sabato 16 agosto allo Zaccheria contro il Siracusa.

Nel ritiro di Trinitapoli, Delio Rossi lavora con una rosa ancora tutta da costruire, tra tanti giovani e poche certezze. L’allenatore ha già chiarito la sua linea: niente prime donne, ma calciatori pronti a calarsi nella realtà foggiana con spirito di sacrificio. Il problema, però, è che gli arrivi tardano, e Rossi stesso aveva ammesso, nel giorno della sua presentazione, che diversi giocatori hanno rifiutato la destinazione Foggia. A pesare, ha detto, sarebbero stati fattori ambientali legati agli ultimi eventi societari, che oggi costringono il club a ricostruire credibilità.

Tuttavia, qualcosa potrebbe muoversi a breve. Dalla sede del ritiro arrivano indiscrezioni su contatti in corso con il Catania per riportare in rossonero Diego Peralta e Filippo D’Andrea, quest’ultimo ex Audace Cerignola.

In parallelo, proseguono i contatti con il Lecce, da dove potrebbero arrivare nuovi rinforzi under: nel mirino ci sono il difensore centrale Addo, il terzino Aklil e l’esterno Rashidi. Il direttore sportivo Musa starebbe anche riattivando la pista che porta a Roberto Pierno, 24 anni, reduce da una stagione positiva a Campobasso con 37 presenze e 2 gol.

Il cantiere Foggia è ancora apertissimo, ma gli indizi fanno pensare che le prossime ore potrebbero portare sviluppi importanti. Resta da capire se saranno sufficienti per colmare il ritardo accumulato e presentare una squadra competitiva già dalla prima giornata.

