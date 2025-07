Lesina rinuncia a 2 milioni per foresteria destinata a 20 lavoratori stranieri - Fonte Immagine: foggiatoday.it

La decisione del Comune di Lesina di rinunciare a un finanziamento di quasi 2 milioni di euro per realizzare una foresteria destinata a ospitare 20 lavoratori stranieri regolari ha suscitato forte sdegno da parte della Flai Cgil e della Cgil di Foggia. Secondo Gianni Palma, segretario generale della Cgil di Foggia, e Giovanni Tarantella, segretario generale della Flai Cgil di Capitanata, questa scelta rappresenta un grave passo indietro nella tutela dei diritti di chi contribuisce quotidianamente all’economia agricola locale.

L’immobile, un ex ostello abbandonato, avrebbe potuto essere trasformato in un luogo di accoglienza dignitosa, ma il sindaco Primiano Di Mauro ha motivato la rinuncia con il presunto dissenso della comunità locale. Palma e Tarantella contestano questa giustificazione, definendola un pretesto discriminatorio e alimentatore di ingiustificati allarmi sociali, che rispecchia una mentalità politica che accetta i lavoratori solo quando sono invisibili o sfruttati.

La Flai Cgil ricorda che in un territorio con forte vocazione agricola e significativa presenza di lavoratori stranieri, l’utilizzo dei fondi per superare situazioni di marginalità abitativa è un obbligo normativo e una necessità sociale. Rinunciare a questa opportunità significa negare a questi lavoratori condizioni di vita dignitose, relegandoli a ghetti o a soluzioni precarie come case prefabbricate.

Il sindacato denuncia quindi una gestione miope e ideologica dei fondi pubblici, che va contro gli interessi della comunità e compromette i progetti di inclusione sociale, chiedendo un impegno concreto per garantire accoglienza e tutela ai lavoratori stranieri regolari del territorio.

Lo riporta foggiatoday.it.