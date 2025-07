Puglia autorizza la caccia in deroga agli storni per limitare i danni all’olivicoltura - Fonte Immagine: monopolitrerose.it

La Regione Puglia ha approvato la caccia in deroga agli storni su tutto il territorio regionale, estendendo così il provvedimento oltre le tradizionali aree della piana olivetata tra Bari e Brindisi e la fascia pedegarganica del Gargano, in provincia di Foggia. La misura sarà valida dal 1° novembre 2025 al 31 gennaio 2026, durante la campagna di raccolta delle olive, periodo in cui gli storni rappresentano una minaccia significativa per le produzioni agricole.

Gli storni, infatti, sono responsabili di danni che variano dal 30 al 60% della produzione di olive, poiché ciascun uccello può consumare fino a 20 grammi di frutto al giorno. Oltre alla perdita diretta, sono ingenti anche i danni indiretti: gli storni distruggono le piazzole di raccolta e contaminano gli ortaggi con grandi quantità di escrementi, rendendo i prodotti invendibili sul mercato. La specie, un tempo migratoria, si è stabilizzata in Puglia a causa del clima più caldo degli ultimi anni, alimentando così un fenomeno ormai quotidiano e pressante, soprattutto nelle zone di Bari, Brindisi e Gargano.

Il problema non riguarda solo gli storni. La fauna selvatica e alcune specie inselvatichite, come cinghiali, cani randagi e piccioni, provocano gravi danni all’agricoltura e all’acquacoltura regionale. Cinghiali e lupi attaccano coltivazioni, allevamenti e persone; i cormorani danneggiano gli impianti ittici; i pappagalli verdi consumano frutta e mandorle; il granchio blu provoca gravi danni agli ecosistemi marini sterminando specie di molluschi e pesci.

Coldiretti Puglia stima che i danni complessivi provocati dalla fauna selvatica e specie invasive superino i 30 milioni di euro, rendendo urgente un intervento strutturato per proteggere il settore agricolo e garantire la sostenibilità delle produzioni locali.

Lo riporta foggiatoday.it.