Roma punta su Echeverri e Silva per rinforzare l’attacco

La Roma sta valutando nuovi profili per il reparto offensivo, seguendo la richiesta di Gian Piero Gasperini di un esterno d’attacco. Oltre a Fabio Silva del Wolverhampton, la società giallorossa ha inserito nella propria lista anche Claudio Echeverri, giovane talento del Manchester City.

Chi è Claudio Echeverri

Classe 2006, Echeverri è un prospetto emergente argentino. Dopo essersi distinto nelle giovanili del River Plate e della Nazionale argentina, è stato acquistato dal Manchester City per 18,5 milioni di euro, rimanendo in prestito al River Plate per un altro semestre.

Nel corso della stagione è stato protagonista al Mondiale per Club con il Manchester City, segnando un gol in una delle sue poche apparizioni. Tuttavia, nella Premier League appena trascorsa ha trovato poco spazio, totalizzando solo 3 presenze per un totale di 64 minuti in campo, inclusa quella nel torneo mondiale contro l’Al-Ain.

Lo riporta sport.sky.it.