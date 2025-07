Salvini annuncia: la prossima settimana l’ok al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto

Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, ha confermato che la prossima settimana il Consiglio di Amministrazione della società Stretto di Messina approverà il progetto definitivo per la costruzione del Ponte sullo Stretto. Un’opera attesa da secoli, definita da Salvini come un capolavoro ingegneristico all’avanguardia, destinato a essere studiato e ammirato a livello mondiale.

Il ministro ha sottolineato che non si tratta di un traguardo finale, ma di un punto di partenza fondamentale, con l’obiettivo di aprire i cantieri entro questa estate. Salvini ha inoltre evidenziato l’importanza sociale dell’opera, definendola una “importante operazione antimafia”, poiché porterà lavoro, speranza e nuove prospettive ai giovani di territori spesso trascurati.

Tra le novità, ha ricordato l’arrivo in Italia di circa 170 ingegneri americani, oltre a collaborazioni con esperti giapponesi, danesi, spagnoli e francesi. Il progetto, dal valore di 13,5 miliardi di euro, rappresenta una risposta attesa per i 5 milioni di siciliani e riscuote l’interesse e le aspettative dell’Europa.

Salvini ha infine delineato le prossime tappe: dopo l’approvazione in CdA, si punta al via libera dal pre-Cipess e dal Cipess nelle prossime settimane, fino alla validazione definitiva della Corte dei Conti. Un percorso serrato che, se rispettato, porterà a un’opera strategica per tutto il Paese.

Lo riporta ansa.it.