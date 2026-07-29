Un uomo di 91 anni è stato arrestato dai carabinieri a Gioia del Colle, nel Barese, con l’accusa di tentato omicidio nei confronti della moglie. L’episodio si sarebbe verificato alcuni giorni fa all’interno dell’abitazione della coppia.

Secondo quanto emerso dalle indagini, alla base dell’aggressione ci sarebbe stata una discussione scaturita da motivi ritenuti futili. Durante la lite, l’anziano avrebbe impugnato un coltello e avrebbe colpito la donna.

A interrompere la situazione e a scongiurare conseguenze più gravi sarebbe stata una parente della coppia, che, dopo aver sentito le urla della vittima, ha allertato immediatamente il 112.

I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno proceduto all’arresto dell’uomo, che si trova ora agli arresti domiciliari con l’accusa di tentato omicidio.

La donna è stata soccorsa e trasferita all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, dove ha ricevuto le cure necessarie.

Lo riporta ansa.it.