Abbazia di Kàlena, il Touring Club Italiano propone un piano in tre punti per il recupero e la riapertura

PESCHICI – Un tavolo di concertazione istituzionale, l’attivazione del progetto nazionale “Aperti per Voi” e l’inserimento dell’Abbazia di Kàlena nei circuiti italiani del turismo culturale e sostenibile.

Sono i tre punti della proposta avanzata dal Touring Club Italiano – Club di Territorio di Foggia per favorire il recupero, la tutela e la futura riapertura al pubblico del millenario complesso monumentale situato nel territorio di Peschici.

Considerata un patrimonio storico e architettonico di eccezionale valore per la Capitanata e per l’intero panorama culturale nazionale, l’Abbazia di Kàlena versa da tempo in una situazione di stallo burocratico e strutturale. Una condizione che, secondo il Touring Club Italiano, rischia di compromettere ulteriormente l’integrità e la conservazione del sito.

Per questa ragione, il Club di Territorio di Foggia ritiene necessario superare la fase delle sole dichiarazioni d’intenti e avviare un percorso concreto, fondato sulla collaborazione tra istituzioni, proprietà e realtà associative.

«Il patrimonio culturale, anche quando si trova in regime di proprietà privata, conserva una fondamentale funzione sociale e identitaria», sottolinea il Touring Club Italiano, ribadendo la propria disponibilità a collaborare affinché l’Abbazia possa essere restituita alla collettività, ai visitatori e alla ricerca scientifica.

Un tavolo tra istituzioni e proprietà

Il primo punto della proposta riguarda la costituzione di un tavolo di concertazione istituzionale.

Il Club di Territorio di Foggia si candida a svolgere il ruolo di interlocutore e facilitatore super partes tra l’Amministrazione comunale di Peschici, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio e la proprietà privata del complesso.

L’obiettivo è favorire il superamento dell’attuale impasse giuridico-amministrativa, verificare lo stato dei finanziamenti pubblici disponibili e monitorare la programmazione e l’avanzamento dei necessari interventi di restauro.

Il confronto tra i diversi soggetti coinvolti dovrebbe consentire di definire responsabilità, tempi e modalità operative, costruendo un percorso condiviso per la messa in sicurezza e la valorizzazione del bene.

La candidatura al progetto “Aperti per Voi”

Il secondo intervento proposto è la candidatura dell’Abbazia di Kàlena al progetto nazionale del Touring Club Italiano “Aperti per Voi”.

L’iniziativa, attraverso il coinvolgimento dei Volontari per il Patrimonio Culturale, permette di rendere accessibili al pubblico luoghi d’arte e cultura che, per diverse ragioni, non possono garantire aperture regolari.

La partecipazione dell’Abbazia al progetto sarebbe subordinata alla stipula di una specifica convenzione con la proprietà e con gli enti competenti.

Una volta raggiunto l’accordo, il Club di Territorio di Foggia si impegnerebbe a formare e coordinare i volontari, assicurando l’accoglienza dei visitatori e il presidio del sito durante giornate di apertura programmate.

Si tratterebbe di un primo passo concreto per restituire alla comunità un monumento rimasto per troppo tempo difficilmente accessibile, garantendo al tempo stesso modalità di visita ordinate, responsabili e rispettose della fragilità del complesso.

Il terzo punto riguarda la promozione dell’Abbazia di Kàlena attraverso le piattaforme editoriali e i canali di comunicazione nazionali del Touring Club Italiano.

L’obiettivo è trasformare quella che oggi viene percepita soprattutto come un’emergenza locale in un tema di interesse nazionale, capace di coinvolgere studiosi, istituzioni culturali, associazioni e viaggiatori attenti alla storia e all’ambiente.

Il Touring Club propone, inoltre, l’organizzazione di approfondimenti scientifici, incontri pubblici e itinerari di mobilità dolce dedicati al Gargano, nei quali l’Abbazia possa rappresentare una tappa centrale.

La valorizzazione del sito dovrebbe inserirsi in un modello di turismo culturale sostenibile, caratterizzato da flussi rispettosi del territorio, dalla conoscenza dei luoghi e dal coinvolgimento delle comunità locali.

L’appello alla collaborazione

Con questa proposta, il Touring Club Italiano – Club di Territorio di Foggia rinnova la propria disponibilità a collaborare con il Comune di Peschici, la Soprintendenza, la proprietà e tutti i soggetti interessati alla salvaguardia dell’Abbazia.

L’auspicio è che la sensibilità delle istituzioni e la disponibilità della proprietà consentano di avviare una nuova fase, superando le criticità che hanno finora rallentato il recupero del complesso monumentale. Dopo anni di attese, l’obiettivo è costruire un percorso condiviso che possa restituire l’Abbazia di Kàlena alla fruizione pubblica e riaffermarne il ruolo di luogo della memoria, della cultura e dell’identità del Gargano. Touring Club Italiano – Club di Territorio di Foggia