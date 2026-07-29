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ACTION CERIGNOLA Action apre un nuovo store a Cerignola

Apre sabato 1° agosto il nuovo punto vendita Action a Cerignola, il quarto store della catena nella provincia di Foggia e il dodicesimo in Puglia

Action Cerignola

Action apre un nuovo store a Cerignola

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Luglio 2026
Cerignola // Economia //

Apre sabato 1° agosto il nuovo punto vendita Action a Cerignola, il quarto store della catena nella provincia di Foggia e il dodicesimo in Puglia. Con questa nuova apertura, l’azienda raggiunge 247 negozi complessivi in Italia e consolida la propria presenza sul territorio nazionale.

Il nuovo store, situato tra SP95 e via Stella, si sviluppa su una superficie di 818 metri quadrati e ha portato all’assunzione di 18 nuovi dipendenti che formeranno il team incaricato della gestione del punto vendita.

I cittadini di Cerignola e dei comuni vicini potranno trovare la proposta commerciale di Action, basata su un assortimento di 6.000 prodotti appartenenti a 14 categorie merceologiche, tra cui articoli per la casa, giardinaggio, bricolage, giocattoli, artigianato e alimentari.

Ogni settimana la catena introduce circa 150 nuovi prodotti, con un’offerta pensata per rispondere a diverse esigenze dei consumatori. Oltre due terzi degli articoli disponibili hanno un prezzo inferiore ai 2 euro.

Maurizio Oprandi, General Manager di Action in Italia, ha commentato l’apertura del nuovo punto vendita: “Siamo molto felici di aprire un nuovo negozio nella città di Cerignola quasi cinque anni dopo aver inaugurato il nostro primo store in Italia. L’entusiasmo con cui i clienti ci accolgono ci spinge a portare la formula Action sempre più vicino a loro. Il nostro successo si basa su un concept solido e sull’impegno dei nostri team, di cui siamo molto orgogliosi”.

L’azienda dichiara inoltre di proseguire il proprio percorso sul fronte della sostenibilità ambientale, attraverso interventi mirati alla riduzione delle emissioni e all’ottimizzazione dei prodotti. Tra le iniziative adottate figurano l’eliminazione degli allacciamenti al gas negli store entro la fine del 2024 e l’utilizzo di illuminazione a LED in tutti i punti vendita.

Action applica anche criteri specifici per la selezione delle materie prime: il cotone utilizzato nei prodotti proviene da fonti sostenibili, con il 99% certificato nell’ambito del programma Better Cotton e l’1% come cotone biologico. Inoltre, il legno impiegato nei prodotti arriva esclusivamente da foreste gestite in modo sostenibile con certificazioni FSC® o PEFC, mentre il cacao utilizzato nei prodotti a marchio Action è certificato Fairtrade dal 2022.

Il nuovo negozio di Cerignola sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9 alle 21, offrendo ai clienti un nuovo punto di riferimento commerciale per la zona.

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