Il Generale di Squadra Aerea Mauro Lunardi è il nuovo Comandante della Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare. La nomina è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 28 luglio 2026, su proposta del Ministro della Difesa Guido Crosetto, e segna il passaggio di consegne con il Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, che ha guidato finora uno degli incarichi più importanti della Forza Armata.

Il Ministero della Difesa ha ufficializzato la decisione, rivolgendo le congratulazioni a Lunardi per il nuovo incarico e il ringraziamento a Frigerio per il lavoro svolto, la professionalità e la dedizione dimostrate durante il mandato.

La Squadra Aerea rappresenta il principale comando operativo dell’Aeronautica Militare e ha il compito di coordinare e gestire le capacità operative della Forza Armata, in una fase caratterizzata da nuove esigenze di sicurezza, innovazione tecnologica e crescente importanza del settore aerospaziale.

Il nuovo comandante arriva al vertice operativo dell’Aeronautica con un’esperienza maturata tra reparti di volo, incarichi di comando, attività di pianificazione strategica, sperimentazione aerospaziale e ruoli internazionali in ambito NATO.

Il percorso di Mauro Lunardi

Mauro Lunardi è nato a Somma Lombardo, in provincia di Varese, il 28 febbraio 1966. Entrato in Aeronautica Militare nel settembre 1986, ha frequentato l’Accademia Aeronautica con il corso Falco IV, conseguendo la qualifica di pilota militare.

Nel corso della carriera ha accumulato circa 2.900 ore di volo su diversi velivoli, principalmente aviogetti, costruendo un profilo professionale caratterizzato da una lunga esperienza nei reparti operativi e negli incarichi di comando.

Dopo la formazione iniziale, ha completato l’addestramento sul nuovo velivolo presso la base britannica di Cottesmore e nel 1992 è stato assegnato al 155° Gruppo del 50° Stormo di San Damiano, in provincia di Piacenza.

Nel 1995 è tornato all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli come Ufficiale d’inquadramento, mentre dal 1997 al 2000 ha prestato servizio negli Stati Uniti come istruttore ed esaminatore di volo sul T-38 Talon presso l’Euro NATO Joint Jet Pilot Training della Sheppard Air Force Base, in Texas.

Successivamente è rientrato in Italia, assumendo incarichi presso il 6° Stormo di Ghedi, in provincia di Brescia, dove ha ricoperto il ruolo di Comandante della 390ª Squadriglia e poi di Comandante di Gruppo.

Gli incarichi nello Stato Maggiore e nella pianificazione

Dal 2005 Lunardi è stato assegnato allo Stato Maggiore della Difesa nell’ambito dell’Ufficio Generale Pianificazione Programmazione e Bilancio.

Con il grado di Colonnello ha ricoperto, tra il 2009 e il 2012, l’incarico di Capo Ufficio Pianificazione e Programmazione Finanziaria dello Stato Maggiore Difesa.

Dal 2012 al 2014 è stato Comandante del 51° Stormo di Istrana, per poi assumere il ruolo di Vice Capo di Stato Maggiore del Comando Squadra Aerea.

Tra il 2016 e il 2018 ha guidato il VI Reparto Affari Economici e Finanziari dello Stato Maggiore Aeronautica, maturando una significativa esperienza nella gestione delle risorse e nella programmazione della Forza Armata.

La guida della sperimentazione aerospaziale

Un passaggio centrale nella carriera di Lunardi è stato rappresentato dagli incarichi svolti a Pratica di Mare nel settore della sperimentazione tecnologica e aerospaziale.

È stato Comandante del Centro Sperimentale di Volo e successivamente primo Comandante della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (DASAS), istituita nel 2021 raccogliendo le competenze del Centro Sperimentale di Volo e del Comando Aeroporto.

L’esperienza maturata in questo ambito lo ha portato a seguire da vicino lo sviluppo delle capacità tecnologiche e operative dell’Aeronautica Militare, con particolare attenzione all’innovazione nel settore aerospaziale.

L’esperienza internazionale nella NATO

Dal settembre 2022 all’agosto 2025 Mauro Lunardi ha ricoperto l’incarico di Addetto Difesa e Consigliere Militare presso la Rappresentanza Permanente d’Italia al Consiglio Atlantico della NATO a Bruxelles.

Un ruolo che ha rafforzato il suo profilo internazionale e la conoscenza delle dinamiche operative e strategiche dell’Alleanza Atlantica.

Formazione e riconoscimenti

Lunardi ha conseguito la laurea in Scienze Aeronautiche presso l’Università di Napoli nel 1990, la laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Trieste nel 2005 e un Master in National Security Strategy presso la National Defense University di Washington nel 2015.

Nel corso della carriera è stato abilitato al pilotaggio di numerosi velivoli, tra cui SF-260, MB-339, T-37, T-38, G-91T, Tornado IDS, AM-X, P-180 e C-27J.

Tra le onorificenze ricevute figurano il titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, la Medaglia Mauriziana, la Medaglia d’Oro di Lunga Navigazione Aerea di 1° grado, la Croce d’Oro di anzianità militare e la Medaglia d’Argento al merito di Lungo Comando.

Ha inoltre ricevuto riconoscimenti legati alle operazioni internazionali, tra cui la Croce Commemorativa Operazioni di Pace e la Medaglia commemorativa NATO per le operazioni in Kosovo.

Un profilo tra comando operativo e dimensione internazionale

La nomina alla guida della Squadra Aerea completa un percorso professionale costruito attraverso l’esperienza nei reparti di volo, il comando operativo, la gestione strategica delle risorse, la sperimentazione tecnologica e il servizio presso la NATO.

Mauro Lunardi assume così uno degli incarichi più delicati dell’Aeronautica Militare in un periodo in cui la dimensione aerea e spaziale assume un ruolo sempre più rilevante nella sicurezza nazionale e negli impegni dell’Italia all’interno dell’Alleanza Atlantica.

Lo riporta infodifesa.it.