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Home // Manfredonia // Antonio Pio Pinto: «La mia disabilità non mi definisce: ogni giorno dimostro chi sono davvero»

ANTONIO PIO PINTO Antonio Pio Pinto: «La mia disabilità non mi definisce: ogni giorno dimostro chi sono davvero»

Una consapevolezza maturata nel tempo, dopo aver affrontato prove che hanno contribuito a rafforzare il suo carattere

«La mia difficoltà motoria non definisce chi sono. Chiedo solo di essere accettato»: la forza di Antonio Pio Pinto

Antonio Pio Pinto

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
29 Luglio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Non vuole essere giudicato per le difficoltà che ha affrontato, ma per la persona che è diventato. Antonio Pio Pinto si racconta con sincerità, ripercorrendo un cammino segnato da ostacoli, crescita personale e una profonda voglia di guardare al futuro con ottimismo.

«Oggi non mi definisco più un ragazzo, ma un uomo», afferma. Una consapevolezza maturata nel tempo, dopo aver affrontato prove che hanno contribuito a rafforzare il suo carattere. «Nella mia vita ho superato tantissimi ostacoli. Non è stato semplice, ma non mi sono mai arreso. Ho imparato a non fermarmi davanti alle difficoltà e a guardare sempre avanti».

Antonio spiega di vivere ogni giornata come un’opportunità. «Ogni giorno è una nuova esperienza. Preferisco concentrarmi su ciò che posso costruire, senza lasciarmi sopraffare dai pensieri negativi».

Tra i suoi desideri c’è anche quello di costruire una relazione sentimentale autentica, fondata sul rispetto e sulla fiducia. «Mi piacerebbe avere una ragazza al mio fianco. Se un giorno mi fidanzerò, non sarò una persona gelosa. Credo che una relazione debba essere basata sulla libertà reciproca: la mia compagna sarà libera di fare ciò che desidera. L’amore nasce dalla fiducia, non dal controllo».

Un altro tema centrale del suo racconto è la disabilità motoria, che affronta con determinazione. «La mia difficoltà motoria sta migliorando giorno dopo giorno. Non voglio che le persone si fermino a questo aspetto. Vorrei che le ragazze, ma anche chiunque mi incontri, vedessero prima di tutto l’uomo che sono, con i miei valori e i miei sentimenti».

Antonio racconta di essere cambiato anche nel rapporto con gli altri. «Oggi parlo con tutti. Da bambino ero molto più riservato, ma dentro di me mi sono sempre sentito un uomo, con un forte senso di responsabilità e tanta voglia di dimostrare il mio valore».

Il messaggio finale è un invito a superare i pregiudizi. «Vorrei essere conosciuto per quello che sono davvero. Ho valori, sentimenti e tanta voglia di costruire il mio futuro. Nessuna difficoltà può impedire a una persona di amare, di sognare e di vivere pienamente la propria vita».

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