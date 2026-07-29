Il caldo dell’estate 2026 spinge i consumatori verso piatti freschi e leggeri e aumenta la presenza del pesce sulle tavole dei pugliesi. Secondo le stime diffuse da Coldiretti Pesca Puglia, gli acquisti per il consumo domestico e le ordinazioni al ristorante fanno registrare una crescita complessiva del 15%.

A beneficiare dell’aumento della domanda potrebbero essere soprattutto le marinerie storiche della regione, tra cui quella di Manfredonia, da sempre uno dei principali riferimenti della pesca pugliese. Il dato positivo sui consumi, tuttavia, si scontra con il peso crescente del prodotto estero, che rappresenta ormai circa l’80% del pesce consumato in Italia.

Il pescato nazionale continua così a perdere quote di mercato, nonostante il valore economico, occupazionale e ambientale di un settore che in Puglia coinvolge numerose imprese, lavoratori e famiglie.

Manfredonia e la tradizione della pesca pugliese

La Puglia è tra le principali regioni italiane per attività di pesca e può contare su una delle flotte più consistenti del Paese. Lungo la costa operano marinerie di antica tradizione, da Manfredonia a Molfetta, fino al Sud Barese e al Salento.

In questo scenario, Manfredonia riveste un ruolo di particolare rilievo. La città del Golfo conserva un forte legame con il mare e con la filiera ittica, che comprende la pesca, la commercializzazione, la trasformazione e la ristorazione.

Il patrimonio produttivo regionale è costituito da gamberi, scampi, merluzzi, seppie, polpi e molluschi, ai quali si aggiungono le produzioni dell’acquacoltura, con allevamenti di spigole, orate e ombrine.

La crescita dei consumi estivi rappresenta quindi un’opportunità anche per le imprese di Manfredonia, purché i cittadini siano messi nelle condizioni di riconoscere e scegliere il pescato locale.

Coldiretti: “Difendere le marinerie e garantire la tracciabilità”

«Mentre aumenta il consumo di pesce sulle tavole dei cittadini, le nostre imprese continuano a fare i conti con una concorrenza sempre più aggressiva dei prodotti importati, spesso venduti senza un’adeguata informazione sull’origine», afferma Davide Di Pinto, responsabile di Coldiretti Pesca Puglia.

Secondo Di Pinto, difendere il pescato italiano significa tutelare il lavoro delle marinerie pugliesi, garantire maggiore trasparenza ai consumatori e valorizzare prodotti caratterizzati da qualità, sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale.

Una richiesta che riguarda direttamente anche realtà come Manfredonia, dove il comparto della pesca continua a rappresentare un elemento identitario e una risorsa importante per l’economia locale.

Coldiretti chiede quindi politiche in grado di rafforzare la competitività delle imprese e regole che assicurino una tracciabilità completa del prodotto anche nella ristorazione.

Frodi commerciali, attenzione alle false denominazioni

La forte presenza di pesce importato può favorire fenomeni di concorrenza sleale e frodi commerciali. Tra i casi segnalati da Coldiretti Pesca figurano il pangasio venduto come cernia, il brosme proposto come baccalà, l’halibut o la lenguata senegalese commercializzati come sogliola.

Non mancano casi di polpo proveniente dall’Asia venduto come italiano o di squalo smeriglio presentato come pesce spada. L’organizzazione richiama inoltre l’attenzione su gamberi e vongole provenienti da Paesi extraeuropei nei quali possono essere utilizzati trattamenti farmacologici vietati nell’Unione europea.

Il rischio è che il consumatore, in assenza di informazioni chiare, finisca per acquistare un prodotto estero pensando di scegliere pesce italiano o locale, penalizzando così le imprese delle marinerie pugliesi.

Origine del pesce anche nei menu dei ristoranti

Per contrastare il fenomeno, Coldiretti Pesca Puglia torna a chiedere l’introduzione dell’obbligo di indicare l’origine del pesce anche nei ristoranti.

La misura consentirebbe ai clienti di compiere scelte più consapevoli e di distinguere il pescato dei mari italiani dai prodotti provenienti dall’estero. Una maggiore trasparenza potrebbe favorire in particolare le marinerie storiche come quella di Manfredonia, valorizzando le produzioni locali anche nei ristoranti e nelle attività turistiche del territorio.

Nei mercati di Campagna Amica proseguono intanto le iniziative di informazione e sensibilizzazione per promuovere il pescato italiano e sostenere la filiera ittica nazionale.