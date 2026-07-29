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CERIGNOLA KURTI Cerignola, rinforzo in difesa: arriva Adi Kurti dall’Hellas Verona

Il centrale albanese rappresenta un nuovo innesto a disposizione della formazione gialloblù in vista della prossima stagione

Adi Kurti

Cerignola, rinforzo in difesa: arriva Adi Kurti dall'Hellas Verona - Fonte Immagine: calciohellas.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Luglio 2026
Cerignola // Sport //

L’Audace Cerignola rafforza il reparto arretrato con l’ingaggio del giovane difensore Adi Kurti, che arriva dall’Hellas Verona con la formula del prestito. Il centrale albanese rappresenta un nuovo innesto a disposizione della formazione gialloblù in vista della prossima stagione.

Ad annunciare l’operazione è stata la società ofantina attraverso una nota ufficiale.

“La S.S. Audace Cerignola comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Adi Kurti.”

Classe 2006, nato il 17 gennaio a Elbasan, in Albania, Kurti è un difensore centrale cresciuto nei settori giovanili di Empoli e Hellas Verona. Nel suo percorso vanta 45 presenze e 4 reti con le selezioni giovanili dell’Albania, dall’Under 15 all’Under 21, mentre nella scorsa stagione ha fatto il suo esordio tra i professionisti con la maglia della Ternana.

La nota del club prosegue illustrando il profilo del nuovo acquisto:

“Difensore centrale classe 2006, nato il 17 gennaio a Elbasan (Albania), Kurti è cresciuto nei settori giovanili di Empoli e Hellas Verona. Vanta 45 presenze e 4 gol tra U15 e U21 della Nazionale albanese e nella scorsa stagione ha fatto il suo esordio tra i professionisti con la maglia della Ternana.”

Anche l’Hellas Verona ha ufficializzato il trasferimento, precisando i dettagli dell’accordo raggiunto tra i due club.

“Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Società Sportiva Audace Cerignola a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione e contro-opzione le prestazioni sportive del difensore Adi Kurti.”

Nel comunicato, la società scaligera ha infine salutato il calciatore, augurandogli il meglio per la nuova avventura.

“Hellas Verona FC saluta Adi e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale.”

Lo riporta tuttomercatoweb.com.

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