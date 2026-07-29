Cus Foggia, Manzella guarda al futuro: “Vogliamo conquistare i playoff. Il sogno è tornare in Serie A, magari con questi colori”

FOGGIA – La nuova stagione è ancora lontana dal fischio d’inizio ufficiale, previsto per la fine di settembre, ma in casa Cus Foggia Calcio a 5 cresce l’attesa per il ritorno in campo. Il primo appuntamento è fissato per il 24 agosto, giorno in cui prenderà il via la preparazione atletica in vista di un campionato che si annuncia impegnativo e ricco di sfide.

Il progetto della società rossonera appare chiaro: puntare alla qualificazione ai playoff della prossima Serie C1 pugliese, un obiettivo ambizioso ma alla portata di un gruppo che ha scelto di puntare sulla crescita dei giovani talenti.

Una squadra costruita con attenzione dal direttore Mendola, bravo a valorizzare il patrimonio lasciato dal settore giovanile del Manfredonia Calcio a 5 dopo la conclusione del progetto sportivo. Da quel vivaio sono arrivati diversi ragazzi pronti a mettersi in mostra con la maglia del Cus, giovani cresciuti direttamente nel mondo del futsal e già formati alle esigenze di questa disciplina.

Tra questi spicca Domick Manzella, pivot classe 2006, uno dei prospetti più interessanti a disposizione del tecnico mister Coccia. Nonostante la giovane età, Manzella dimostra già maturità e consapevolezza, caratteristiche che lo hanno portato a diventare un punto di riferimento del gruppo.

«Ho iniziato nel calcio a 11 – racconta

Manzella – poi un mio allenatore mi propose di fare una prova con l’Under 15 del Manfredonia Calcio a 5. Accettai, provai questa disciplina e me ne innamorai subito. Da quel momento non ho più lasciato il futsal». Per il giovane pivot quella con il Cus sarà la seconda stagione dopo l’esperienza con il Manfredonia, dove ha completato il proprio percorso di crescita arrivando fino alla prima squadra in Serie A. «Dopo il Manfredonia ho scelto di sposare il progetto del Cus attraverso il direttore Mendola. È una società che punta sui giovani, dove si lavora con serenità e senza pressioni eccessive. Questo mi permette di crescere e dare il massimo».

Una scelta confermata anche dalle motivazioni che lo hanno spinto a rinnovare il rapporto con il club rossonero.

«A Foggia mi sono trovato benissimo, sia con la dirigenza sia con i miei compagni. Ho ricevuto alcune proposte, ma la fiducia che la società ha avuto nei miei confronti e il rapporto costruito con il gruppo sono stati decisivi. La cosa che amo di questa squadra è lo spirito di sacrificio: non molliamo mai».

Una Serie C1 sempre più competitiva

Guardando al prossimo campionato, Manzella prevede una stagione di alto livello. «Sarà un torneo molto difficile. Il mercato dimostra che tante squadre si stanno rinforzando con giocatori provenienti da categorie superiori come Serie B, A2 ed Elite. La C1 pugliese negli ultimi anni ha raggiunto un livello altissimo, tanto che molti la paragonano alla Serie B».

L’obiettivo del Cus resta comunque ben definito. «Vogliamo conquistare i playoff. Poi nel calcio a 5 può succedere di tutto. Se riusciremo a essere al completo possiamo giocarcela contro qualsiasi avversario e dire la nostra».

Il sogno della Serie A

Infine, Manzella parla degli obiettivi personali e del desiderio più grande. «Da pivot vorrei segnare il maggior numero possibile di gol. Farlo in una categoria così competitiva sarebbe una grande soddisfazione, anche perché affronterò giocatori esperti e forti nel mio ruolo. Questo rappresenta uno stimolo importante». Ma prima dei traguardi individuali viene sempre la squadra. «La cosa più importante è vincere il maggior numero di partite possibile e arrivare più in alto in classifica. Il successo del gruppo viene prima di tutto».

E poi il sogno nel cassetto: tornare nel massimo campionato. «Mi piacerebbe tornare in Serie A. Sarebbe ancora più bello riuscirci con la maglia del Cus». Un’ambizione che racconta la fame e la determinazione di un giovane talento cresciuto nel futsal, pronto a inseguire nuovi traguardi con i colori rossoneri.