È morto Padre Riccardo Fabiano, per oltre sessant'anni al servizio della Chiesa e di San Pio - Fonte Immagine: teleradiopadrepio.it

Si è spento il 28 luglio 2026, all’età di 85 anni, Padre Riccardo Fabiano, religioso cappuccino, sacerdote, docente e profondo conoscitore di San Pio da Pietrelcina. Per oltre sei decenni ha dedicato la propria vita all’annuncio del Vangelo, alla formazione dei religiosi, alla direzione spirituale e all’accoglienza dei pellegrini nel Santuario di Santa Maria delle Grazie di San Giovanni Rotondo.

Negli ultimi anni aveva collaborato con Padre Pio TV, prendendo parte al programma “La vera storia di Padre Pio”, e con la rivista Voce di Padre Pio, attraverso la quale ha raccontato e approfondito, con rigore storico e spirituale, la figura del Santo del Gargano. I funerali saranno celebrati mercoledì 29 luglio alle ore 11.30 nel Santuario di Santa Maria delle Grazie.

Nato a Carife, in provincia di Avellino, il 2 ottobre 1940, con il nome di Francesco Pierino Fabiano, maturò fin da giovane la vocazione religiosa. Dopo gli studi a Gesualdo e Sant’Elia a Pianisi, vestì l’abito francescano il 15 settembre 1957 a Morcone. Emise la professione temporanea l’anno successivo e quella perpetua il 1° novembre 1961 a Foggia. Il 20 febbraio 1966 fu ordinato sacerdote nella chiesa del Sacro Cuore di Campobasso.

La sua formazione proseguì a Napoli e successivamente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, dove approfondì gli studi teologici che avrebbero caratterizzato tutto il suo ministero.

Nel corso della sua lunga esperienza religiosa ricoprì numerosi incarichi come docente di Sacra Teologia, lettore, direttore dello Studio Teologico, maestro dei novizi e formatore di intere generazioni di frati, distinguendosi per la capacità di trasmettere non solo una solida preparazione teologica, ma anche l’amore per il Vangelo, la spiritualità francescana e la fedeltà alla Chiesa. Fu inoltre eletto definitore provinciale e guidò diverse fraternità come superiore.

Lo scorso 20 febbraio aveva festeggiato i 60 anni di sacerdozio, una ricorrenza celebrata insieme ai confratelli, ai fedeli e a quanti avevano condiviso con lui un lungo cammino di fede.

Una parte fondamentale della sua vita sacerdotale si svolse a San Giovanni Rotondo. Nel 1985 fu nominato cappellano della Casa Sollievo della Sofferenza e coordinatore del servizio religioso. In seguito divenne superiore della fraternità e rettore del Santuario di Santa Maria delle Grazie, accompagnando una fase di grande crescita del flusso di pellegrini provenienti da tutto il mondo.

Tra gli aspetti ai quali attribuiva maggiore importanza vi era il silenzio nei luoghi sacri, considerato una condizione indispensabile per favorire l’incontro con Dio. Richiamava spesso gli insegnamenti di Padre Pio, invitando i fedeli a vivere la chiesa con raccoglimento, rispetto e preghiera.

Padre Riccardo fu anche uno degli ultimi religiosi ad aver conosciuto personalmente Padre Pio. Conservò per tutta la vita il ricordo di quei momenti, raccontando episodi che mettevano in luce l’umanità, l’umiltà e anche il sottile senso dell’umorismo del Santo di Pietrelcina, convinto che proprio quei gesti semplici permettessero di comprenderne la straordinaria grandezza spirituale.

Negli ultimi anni mise la propria esperienza al servizio della divulgazione, diventando uno dei principali protagonisti del programma televisivo “La vera storia di Padre Pio” su Padre Pio TV. Parallelamente firmò numerosi approfondimenti storici per la rivista Voce di Padre Pio, contribuendo a ricostruire con precisione i momenti più significativi della vita del Santo.

Fu protagonista anche di un appuntamento natalizio particolarmente seguito, portando il Bambinello appartenuto a San Pio negli studi della trasmissione Rai “I Fatti Vostri”, dove guidò un momento di preghiera e impartì la benedizione ai telespettatori.

Accanto all’attività pastorale, scrisse numerosi libri dedicati a San Pio da Pietrelcina, frutto di decenni di studi e ricerche, diventando un punto di riferimento per studiosi, pellegrini e devoti.

Il suo ministero si sviluppò anche attraverso missioni popolari in tutta Italia, visitando famiglie e comunità parrocchiali. Tra le esperienze che ricordava con maggiore emozione vi era la Missione con la reliquia di Padre Pio, durante la quale assistette al ritorno alla fede di tante persone, convinto che fosse lo stesso Santo a continuare la propria opera di evangelizzazione.

Negli ultimi anni risiedeva presso l’Infermeria Provinciale dei Frati Minori Cappuccini di San Giovanni Rotondo, continuando a testimoniare una fede vissuta con serenità e umiltà fino agli ultimi giorni.

Con la scomparsa di Padre Riccardo Fabiano, l’Ordine dei Frati Minori Cappuccini perde una figura di grande valore umano, spirituale e culturale. Rimane l’eredità di una vita interamente consacrata al Vangelo, a San Francesco e a San Pio, custodita nei suoi libri, nelle trasmissioni televisive, nei suoi insegnamenti e nel ricordo delle migliaia di persone che hanno avuto l’opportunità di incontrarlo.

«Il Signore ti dia pace».

Lo riporta teleradiopadrepio.it.