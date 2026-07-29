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OSPITE Ermal Meta in concerto a Zapponeta: il Blu Festival porta sul palco uno dei protagonisti della musica italiana

Il cantautore salirà sul palco del Blu Festival 2026, la rassegna promossa dal Comune che punta a coniugare spettacolo, cultura e valorizzazione del territorio

Ermal Meta in concerto a Zapponeta: il Blu Festival porta sul palco uno dei protagonisti della musica italiana

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AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Luglio 2026
Eventi // Manfredonia //

ZAPPONETA – Sarà Ermal Meta il protagonista di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate a Zapponeta. Venerdì 31 luglio, in piazza Aldo Moro, il cantautore salirà sul palco del Blu Festival 2026, la rassegna promossa dal Comune che punta a coniugare spettacolo, cultura e valorizzazione del territorio.

Vincitore del Festival di Sanremo 2018 e tra gli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano, Meta porterà in Capitanata uno spettacolo che ripercorrerà i principali successi della sua carriera. Negli ultimi anni il cantautore ha proseguito il proprio percorso artistico con nuovi lavori discografici, tournée e la partecipazione al Festival di Sanremo 2026, confermandosi tra le voci più autorevoli della musica italiana contemporanea.

Il concerto, a ingresso libero, rappresenta uno degli eventi di punta della terza edizione del Blu Festival, manifestazione che negli ultimi anni ha assunto un ruolo centrale nella programmazione estiva della cittadina adriatica, contribuendo alla promozione turistica di una delle località Bandiera Blu della Puglia.

«Siamo orgogliosi di ospitare un artista del calibro di Ermal Meta», afferma il sindaco Vincenzo Riontino, sottolineando come l’iniziativa rientri in un cartellone pensato per offrire eventi di qualità, attrarre visitatori e sostenere l’economia locale attraverso il turismo e la cultura.

L’appuntamento è quindi per venerdì 31 luglio, quando piazza Aldo Moro si trasformerà in un grande teatro all’aperto per accogliere una delle voci più amate della musica italiana e inaugurare uno dei momenti più significativi dell’estate zapponetana.

Ermal Meta in concerto a Zapponeta: il Blu Festival porta sul palco uno dei protagonisti della musica italiana
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