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FOGGIA VILLA Foggia, alla Villa Comunale il concerto “Poker di contrabb-assi”

Domenica 2 agosto la Villa Comunale di Foggia ospiterà un appuntamento speciale con la musica internazionale

"Poker di contrabb-assi"

Foggia, alla Villa Comunale il concerto "Poker di contrabb-assi"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Luglio 2026
Eventi // Foggia //

Domenica 2 agosto la Villa Comunale di Foggia ospiterà un appuntamento speciale con la musica internazionale nell’ambito della rassegna “Non soli, ma ben accompagnati – Festival d’arte Apuliae XXIII edizione 2026”, diretta dal maestro Dino De Palma.

Alle ore 21.00 andrà in scena “Poker di contrabb-assi”, concerto che vedrà protagonista The Bass Gang, il celebre quartetto formato da quattro straordinari interpreti del contrabbasso: Amerigo Bernardi, Alberto Bocini, Andrea Pighi e Antonio Sciancalepore.

L’evento proporrà al pubblico uno spettacolo originale capace di unire virtuosismo musicale, ironia e sperimentazione, superando l’immagine tradizionale del contrabbasso e trasformandolo in uno strumento protagonista della scena.

I quattro musicisti di The Bass Gang sono professionisti di fama internazionale, impegnati nei più prestigiosi contesti orchestrali, ma hanno dato vita a un progetto in cui la grande preparazione tecnica si incontra con creatività e spettacolarità. Il quartetto, alternando eleganti abiti da concerto a sorprendenti trasformazioni sceniche, ha conquistato negli anni pubblico e critica in tutto il mondo.

Il programma della serata accompagnerà gli spettatori in un viaggio musicale senza confini. Mozart incontrerà il jazz di Dave Brubeck, mentre le atmosfere della cultura giapponese, con musiche di Joe Hisaishi e brani tradizionali, si intrecceranno con le celebri colonne sonore firmate da Ennio Morricone.

Al centro dello spettacolo ci saranno “Le Basse Stagioni”, un originale divertissement musicale che parte dal capolavoro di Antonio Vivaldi per trasformarlo in un percorso sonoro ricco di contaminazioni e citazioni, passando da Stravinskij alla musica di Piazzolla, Carlos Santana e Simon & Garfunkel.

Il risultato sarà un concerto capace di combinare raffinatezza, divertimento e innovazione, offrendo una lettura nuova della musica e abbattendo i confini tra generi diversi.

L’appuntamento è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. L’accesso alla Villa Comunale sarà possibile a partire dalle ore 20.30 dagli ingressi laterali di via L. Scillitani e via M. Mazzei (ex via Galliani).

La manifestazione è organizzata dall’Associazione socioculturale Spazio Musica con il sostegno della Regione Puglia e dell’Amministrazione Comunale di Foggia, che ha inserito la rassegna nel cartellone di Foggia Estate 2026.

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