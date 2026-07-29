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FOGGIA COMUNE Foggia, operativo il “Piano Casa” dopo la pubblicazione sul BURP

Il provvedimento definisce gli ambiti edificati nei quali sarà possibile applicare gli strumenti previsti dalla normativa regionale

Foggia, Episcopo

Foggia, operativo il “Piano Casa” dopo la pubblicazione sul BURP - Fonte Immagine: telesveva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Luglio 2026
Foggia // Politica //

È entrato pienamente in vigore il “Piano Casa” approvato dal Consiglio comunale di Foggia. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 59 del 27 luglio 2026 ha reso operativa la deliberazione consiliare n. 52 del 18 maggio 2026, relativa alla disciplina degli interventi di ristrutturazione edilizia prevista dalla legge regionale 19 dicembre 2023, n. 36.

Il provvedimento rappresenta un passaggio significativo per l’amministrazione comunale e per il territorio foggiano, perché definisce gli ambiti edificati nei quali sarà possibile applicare gli strumenti previsti dalla normativa regionale.

La delibera approva infatti la perimetrazione delle aree interessate dagli interventi di rigenerazione urbana, insieme alla relazione illustrativa e agli elaborati cartografici aggiornati dopo l’esame delle osservazioni presentate.

La legge regionale consente, entro determinati limiti e condizioni, interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali, attraverso specifiche decisioni adottate dai Consigli comunali.

Gli interventi previsti puntano al miglioramento della qualità architettonica degli edifici, alla sicurezza strutturale e igienico-funzionale, all’efficientamento energetico e alla riqualificazione ambientale, paesaggistica e urbana delle aree interessate.

Tra le possibilità disciplinate dal provvedimento rientrano gli interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione all’interno degli ambiti individuati nelle Zone omogenee B e C e, nei limiti stabiliti dalla normativa, anche nelle Zone omogenee E, sempre nel rispetto dei vincoli urbanistici, paesaggistici e delle disposizioni vigenti.

Dopo l’approvazione in Consiglio comunale e la pubblicazione all’Albo Pretorio, la delibera è stata trasmessa alla Regione Puglia per l’inserimento nel BURP. Il percorso si è concluso dopo un’ulteriore interlocuzione tra Comune e Regione e la trasmissione degli approfondimenti richiesti da Bari, consentendo così l’effettiva entrata in vigore del Piano Casa per la città di Foggia.

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