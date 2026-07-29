Il Foggia riparte dalla Serie C dopo la decisione del Consiglio Federale di completare l’organico del campionato con il club rossonero, che prenderà il posto della Ternana, esclusa in seguito al fallimento della società umbra. Una notizia accolta con soddisfazione dal presidente Gennaro Casillo, intervenuto ai microfoni di Antenna Sud.

“La riammissione in Serie C è il giusto premio dopo quello che abbiamo vissuto negli ultimi tre mesi.”

Casillo ha ricordato il difficile percorso affrontato dalla nuova proprietà, subentrata nel febbraio scorso, senza però riuscire a evitare la retrocessione sul campo.

“Abbiamo rilevato la società a febbraio, ma non siamo riusciti a salvarla dalla retrocessione, nonostante gli investimenti. Ora abbiamo una nuova opportunità e vogliamo farci trovare pronti.”

Il presidente si è poi soffermato sul mercato, spiegando che la società è al lavoro per rinforzare l’organico affidato al nuovo allenatore Gaetano Auteri.

“Arriverà qualche giocatore che ha già vestito la maglia del Foggia in passato. Todisco e Panico sono due profili di livello, ma ancora non c’è nulla di definito. Siamo in ritardo e dobbiamo lavorare con grande intensità, le altre squadre sono già in ritiro da due settimane.”

Parole di fiducia anche nei confronti del tecnico rossonero.

“Auteri? Il suo percorso parla da solo, siamo sicuri di aver preso la scelta giusta con lui.”

Infine, Casillo è tornato sull’esperienza dell’amministrazione giudiziaria, conclusasi di recente, sottolineando la volontà della società di aprire una nuova fase.

“Quello che abbiamo vissuto non lo auguro a nessuno. Abbiamo imparato dagli errori, vogliamo costruire un progetto pluriennale e far divertire i nostri tifosi. Il prossimo campionato sarà equilibrato grazie all’introduzione del salary cap e non sempre vince chi spende di più.”

La riammissione in Serie C rappresenta così una nuova occasione per il Foggia, che punta a ripartire con un progetto di lungo periodo e a recuperare il terreno perso dopo mesi particolarmente complessi.

Lo riporta tuttomercatoweb.com.