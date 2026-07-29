Foggia, scontro tra auto e monopattino in piazzale De Lauro: giovane trasportato in codice rosso

FOGGIA – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi in piazzale De Lauro, dove un’autovettura e un monopattino elettrico sono rimasti coinvolti in una violenta collisione.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto, si sono scontrati una Ford, condotta da una donna, e un monopattino elettrico guidato da un giovane poco più che maggiorenne.

L’impatto è stato particolarmente violento: il conducente del monopattino è stato sbalzato contro il parabrezza dell’automobile, mandandolo in frantumi, per poi ricadere sull’asfalto.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al giovane prima di trasferirlo in codice rosso al Pronto Soccorso. Al momento non sono state rese note le sue condizioni cliniche.

Gli agenti della Polizia Locale hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.