Gargano a fumetti, a Vico del Gargano la mostra che celebra leggende e tradizioni del Promontorio

VICO DEL GARGANO – Il Gargano raccontato attraverso il linguaggio universale del fumetto. È questa la sfida artistica di tre giovani illustratori garganici che, dal 31 luglio al 7 agosto, porteranno in Piazzetta degli Artisti, in via San Giuseppe a Vico del Gargano, una mostra capace di intrecciare creatività, folklore e identità territoriale.

Protagonisti dell’esposizione saranno Maria M. Colasanzio, Francesca Maiorano e Matteo Scelsi, tre autori che hanno scelto di trasformare miti, leggende e simboli del Promontorio in tavole illustrate, offrendo al pubblico un’anteprima di un progetto editoriale più ampio: una futura rivista a fumetti interamente dedicata al Gargano.

Un’iniziativa che rende omaggio a una terra da sempre celebrata per la sua bellezza. Come scriveva nel Settecento il naturalista e frate Michelangelo Manicone, «persino Giove, se potesse, in veste umana verrebbe ad abitare qui da noi». Un pensiero che oggi rivive attraverso le matite dei tre artisti.

Ogni autore propone una storia profondamente radicata nel patrimonio culturale garganico. Maria M. Colasanzio porta in scena la figura della “Si Mupia”, personaggio della tradizione popolare locale; Matteo Scelsi reinterpreta in chiave ironica e originale la celebre “Paposcia”, uno dei prodotti gastronomici simbolo del territorio; Francesca Maiorano, invece, conduce i visitatori sulle rive di Foce Varano, raccontando la leggenda di “Uria”, l’antica città che, secondo la tradizione, sarebbe stata sommersa dalle acque a causa dei suoi peccati.

«Quello che presenteremo è soltanto l’inizio – spiegano i tre illustratori –. Il nostro obiettivo è realizzare una rivista nella quale ogni comune del Gargano possa essere rappresentato attraverso una leggenda o una tradizione caratteristica, affiancata da curiosità e informazioni sul territorio. Vogliamo valorizzare il patrimonio culturale garganico con il linguaggio del fumetto».

Un progetto nato dall’entusiasmo e dalla determinazione dei tre giovani artisti, che stanno sostenendo autonomamente l’iniziativa, mossi dalla volontà di promuovere il Gargano e le sue ricchezze culturali attraverso una forma d’arte capace di parlare a tutte le generazioni.

La mostra sarà visitabile ogni sera dalle 21.30 alle 24 presso Piazzetta degli Artisti, in via San Giuseppe a Vico del Gargano, dal 31 luglio al 7 agosto.

Un appuntamento che unisce arte, tradizione e innovazione, dimostrando come il fumetto possa diventare uno strumento efficace per custodire e tramandare la memoria di un territorio ricco di storia e fascino.