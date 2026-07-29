Edizione n° 6142

BALLON D'ESSAI

FOGGIA CASILLO // Foggia riammesso in C, Casillo: “Giusto premio. Mercato? Siamo in ritardo”
29 Luglio 2026 - ore  09:21

CALEMBOUR

ANDREA BRUZZECHESSE // Morto a 59 anni lo chef Andrea Bruzzechesse, la tragedia
29 Luglio 2026 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Bari // Gioia Festival: presentata l’edizione 2026 dedicata alla valorizzazione della Mozzarella DOP

MOZZARELLA DOP Gioia Festival: presentata l’edizione 2026 dedicata alla valorizzazione della Mozzarella DOP

Nelle serate del 21, 22 e 23 agosto Gioia del Colle degustazioni e incontri in piazza Plebiscito

Gioia Festival: presentata l'edizione 2026 dedicata alla valorizzazione della Mozzarella DOP

Gioia Festival: presentata l'edizione 2026 dedicata alla valorizzazione della Mozzarella DOP

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Luglio 2026
Bari // BAT //

Degustazioni, concerti e dibattiti per celebrare l’eccellenza della gastronomia gioiese, la Mozzarella di Gioia del Colle DOP con l’edizione 2026 del Gioia Festival che nelle serate del 21, 22 e 23 agosto 2026, renderà omaggio alla tradizione casearia di Gioia del Colle. La manifestazione è stata presentata oggi a Bari, nella Sala conferenze dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, alla presenza dell’assessore regionale Francesco Paolicelli, del sindaco di Gioia del Colle Giovanni Mastrangelo e dell’assessore comunale al Turismo Andrea Benagiano.

“La Mozzarella di Gioia del Colle DOP è un’eccellenza agroalimentare che rappresenta una filiera capace di custodire storia, competenze e lavoro. Valorizzare produzioni come questa, anche attraverso un evento di grande richiamo come il Gioia Festival, significa promuovere un modello di agricoltura fondato sulla qualità, sulla sostenibilità e sul forte legame con il territorio – ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale Francesco Paolicelli -. Dietro ogni prodotto DOP c’è un sistema fatto di controlli, tracciabilità, professionalità e tutela delle tradizioni che merita di essere raccontato e sostenuto. Come Regione Puglia continuiamo a investire nella promozione delle filiere di qualità, convinti che le nostre eccellenze rappresentino una leva strategica per rafforzare la competitività delle imprese, attrarre turismo, valorizzare l’identità dei territori e generare nuove opportunità di sviluppo per le comunità locali”.

L’evento è promosso dal Comune di Gioia del Colle con il contributo della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, a valere sul Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare 2024-2026.

 Gioia del Colle si appresta così ad accogliere migliaia di visitatori per una tre giorni dedicata alla promozione del suo prodotto identitario, protagonista di un ricco calendario di appuntamenti in piazza Plebiscito.

Come da tradizione, sarà un momento di dialogo e confronto tra istituzioni, rappresentanti delle associazioni di categoria, imprenditori ed esperti del settore ad aprire il Festival, venerdì 21 agosto alle ore 19.00, con un focus sulle criticità, le sfide e le prospettive della filiera lattiero-casearia.

La serata inaugurale proseguirà con l’apertura dello stand di degustazione e con le dimostrazioni di filatura e mozzatura curate dai maestri casari di Gioiella Latticini, Caseificio Milano, Caseificio Nettis e Masseria Corvello. In chiusura il concerto della cantautrice Mille, nome d’arte di Elisa Pucci, e uno spettacolo di videomapping sulla facciata della Chiesa di San Francesco accompagnato dalla musica dal vivo dei Cyber Funk Project.

Tradizione, musica, spettacolo e gastronomia saranno ancora protagonisti sabato 22 agosto, con il concerto di Nina Zilli in programma alle ore 21.30.

Domenica 23 agosto, a partire dalle ore 19.00, piazza Plebiscito ospiterà nuove degustazioni dei prodotti caseari gioiesi e le esibizioni di Graziano Mastromarino e della Groovity Band. Gran finale, alle ore 21.30, con lo spettacolo musicale di Antonio Da Costa.

“Quest’anno torneremo a celebrare la nostra Mozzarella DOP nella rinnovata piazza Plebiscito, abbinando alle degustazioni tanta buona musica e un momento di confronto sui temi più urgenti che interessano l’intero comparto lattiero-caseario –  afferma il sindaco Giovanni Mastrangelo. – Gioia Festival è ormai un appuntamento consolidato dell’estate pugliese. Grazie all’impegno dei caseifici e alla collaborazione della Regione Puglia, la città accoglierà migliaia di visitatori, offrendo un’importante vetrina per le nostre eccellenze. Come amministrazione comunale continueremo a sostenere l’intera filiera, favorendo anche le collaborazioni con Università ed enti di ricerca per accompagnarne lo sviluppo innovativo e sostenibile”.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La forza non viene dal vincere. Le tue lotte sviluppano la tua forza» Arnold Schwarzenegger

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO