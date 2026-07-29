Dalla sanità alle infrastrutture, passando per agricoltura, formazione, risorse idriche e contrasto al caporalato. La Giunta regionale della Puglia ha approvato un ampio pacchetto di provvedimenti che prevede nuovi investimenti e misure strategiche per il territorio, con particolare attenzione alla telemedicina, ai porti regionali, al servizio idrico integrato e alla formazione professionale.

Sul fronte agricolo è stato aggiornato il Complemento di Sviluppo Rurale (CSR), adeguandolo alle modifiche introdotte dalla Commissione europea nell’ambito del Piano Strategico della Politica Agricola Comune 2023-2027.

Per quanto riguarda le infrastrutture, la Giunta ha approvato l’aggiornamento delle sedi operative degli uffici regionali e ha affidato alla Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture il ruolo di soggetto attuatore per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione dei porti regionali di Vieste, Rodi Garganico, Trani, Molfetta, Gallipoli e Otranto, garantendo così la continuità degli interventi in vista della scadenza dell’attuale accordo quadro, prevista per novembre 2026.

Approvato anche il Programma annuale dei procedimenti regionali che saranno sottoposti ai processi partecipativi nel corso del 2026.

Nel settore dell’istruzione e della formazione sono stati stanziati 400 mila euro per sostenere le attività dell’Osservatorio regionale dei sistemi di istruzione e formazione, gestito attraverso la collaborazione tra Regione Puglia e ARTI, con l’obiettivo di migliorare l’analisi dei fabbisogni formativi e delle esigenze del sistema produttivo.

Per il Gabinetto del Presidente è stata inoltre confermata l’adesione della Regione, anche per il 2026, all’Associazione Rete delle Reti, che promuove la cooperazione tra le biblioteche pubbliche italiane.

Sul piano organizzativo, Francesca Zampano assumerà ad interim la guida della Sezione Politiche Giovanili, mantenendo contestualmente la direzione della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese.

Nell’ambito della Programmazione Unitaria, la Regione ha destinato 4,4 milioni di euro, attraverso il Just Transition Fund, per rafforzare l’offerta di istruzione e formazione professionale nella provincia di Taranto. A questi si aggiungono 3,84 milioni di euro destinati al supporto tecnico della programmazione e della gestione dell’Accordo per la Coesione 2021-2027.

Per la Protezione Civile è stato approvato un accordo con il Distaccamento Aeronautico Jacotenente di Vico del Gargano, finalizzato all’attivazione di un campo operativo per la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi durante il periodo di massima pericolosità del 2026.

Importanti anche gli interventi dedicati alle risorse idriche. La Giunta ha approvato il monitoraggio delle acque superficiali destinate alla vita dei pesci e ha stanziato 19,3 milioni di euro per potenziare il servizio idrico integrato, incrementando il cofinanziamento degli interventi già programmati.

Tra le decisioni più rilevanti in ambito sanitario figura l’avvio dei servizi di televisita, teleconsulto e teleassistenza, che consentiranno di sviluppare l’Infrastruttura regionale di telemedicina e di raggiungere gli obiettivi previsti dal PNRR. Contestualmente è stato recepito anche il Piano strategico nazionale di preparazione e risposta alle pandemie respiratorie 2025-2029, con il relativo cronoprogramma delle azioni regionali.

Proseguono inoltre gli interventi di contrasto al caporalato. La Regione ha approvato una convenzione con il Comune di Terlizzi, stanziando 90 mila euro per la gestione della struttura di accoglienza destinata ai lavoratori migranti stagionali presso il Palachicoli. Al Comune di Brindisi sono stati invece assegnati 40 mila euro per rafforzare il servizio di trasporto dei braccianti agricoli verso i luoghi di lavoro.

Nel comparto dello sviluppo economico è stato approvato il Programma regionale 2026 per la tutela dei consumatori, finanziato con 150 mila euro, che promuoverà iniziative dedicate all’educazione finanziaria, all’utilizzo consapevole dei servizi digitali, alla corretta alimentazione e al potenziamento dello Sportello del Consumatore e dell’Osservatorio prezzi.

Infine, nell’ambito del programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027, la Giunta ha stanziato 853.587 euro per un nuovo bando dedicato a un progetto pilota sul turismo sostenibile, che coinvolgerà dieci programmi Interreg dell’area mediterranea con l’obiettivo di sviluppare azioni coordinate e valorizzare gli investimenti nei territori interessati.