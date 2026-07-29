Gli Oesais salutano il pubblico, a Barletta l’ultima estate del duo simbolo della comicità pugliese

BARLETTA – Dopo oltre trent’anni di musica, ironia e spettacoli che hanno segnato l’immaginario collettivo di intere generazioni, gli Oesais si preparano a dire addio alle scene con il “Ciao Ciao Tour 2026”, un ultimo viaggio musicale che porterà il duo nei luoghi più amati dal proprio pubblico.

A Barletta l’appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, nella suggestiva cornice del Fossato del Castello, dove andrà in scena quella che si preannuncia come una serata speciale e carica di emozioni. Un’occasione per ritrovare gli spettatori che, da oltre trent’anni, accompagnano il percorso artistico del duo parodia più celebre del Sud Italia.

Sul palco non mancheranno le grandi hit che hanno reso gli Oesais un vero fenomeno di culto, insieme ai brani più recenti e alla nuova canzone “La Rapain”, già accompagnata da un videoclip disponibile online e sui canali social ufficiali.

La serata barlettana è promossa da Bass Culture e Vurro Concerti. I biglietti sono disponibili in prevendita sulla piattaforma TicketOne e presso la biglietteria all’ingresso del concerto, salvo disponibilità.

Una storia nata negli anni ’90

Gli Oesais nascono negli anni Novanta come fenomeno di culto sulle televisioni private pugliesi grazie all’intuizione di Gennaro Nunziante, che rielabora in chiave molfettese l’epopea britpop degli Oasis.

Dietro il progetto ci sono Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, gli amatissimi Toti e Tata, capaci di unire comicità, musica e identità territoriale in uno stile unico, diventato nel tempo patrimonio della cultura popolare pugliese.

La reunion del 2025 ha superato ogni aspettativa: quattro concerti sold out alla Fiera del Levante di Bari, con oltre 20mila spettatori complessivi, il tutto esaurito all’Alcatraz di Milano e la grande festa natalizia al Palaflorio di Bari, che ha richiamato più di 10mila persone in due serate evento.

Un ritorno accompagnato anche da nuovi successi diventati rapidamente cult, tra cui “U mutue a 30 anne”, “A Natale tuoi”, “Vite ca baiv” e “Asse ma fa”.

L’ultimo saluto al pubblico

Come ogni grande storia, anche quella degli Oesais arriva al suo capitolo finale. I due artisti hanno infatti scelto di concludere definitivamente il loro percorso dal vivo con quattro appuntamenti estivi destinati a diventare memorabili.

Sul palco di Barletta è inoltre annunciata la presenza speciale di Piero Scamarcio e dello storico Scippatore di emozioni, che renderanno omaggio agli Oesais eseguendo un nuovo brano inedito dedicato al duo.

Una festa più che un addio, per celebrare un’avventura artistica capace di far sorridere, cantare e emozionare migliaia di persone, lasciando un segno indelebile nella storia della musica e dello spettacolo pugliese.

Lo riporta AntennaSud.it