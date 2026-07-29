L’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia conferma il trend positivo durante la stagione estiva, grazie all’incremento dei collegamenti e al maggiore interesse da parte dei viaggiatori. Lo scalo foggiano sta consolidando il proprio ruolo strategico per il Gargano e per l’intera provincia, tornando a essere un punto di riferimento per la mobilità del territorio.

I voli attivi verso Milano, Torino e altre destinazioni nazionali stanno favorendo gli spostamenti di turisti, lavoratori e studenti, contribuendo a migliorare l’accessibilità della Capitanata soprattutto nei mesi di maggiore affluenza turistica.

Il rilancio dell’aeroporto rappresenta un’opportunità importante anche per il settore turistico e per le imprese locali, che vedono nei collegamenti aerei uno strumento utile per rafforzare l’economia del territorio e favorire una maggiore destagionalizzazione delle presenze.

Le istituzioni regionali continuano a considerare il “Gino Lisa” una delle infrastrutture fondamentali per lo sviluppo della provincia di Foggia, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente l’offerta dei collegamenti e garantire una maggiore continuità del traffico anche al di fuori del periodo estivo.

La prossima sfida sarà quindi mantenere e incrementare i risultati raggiunti, lavorando sull’apertura di nuove rotte e sul consolidamento dello scalo come porta d’accesso per il Gargano e per tutta la Capitanata.

Lo riporta senzacolonnenews.it.