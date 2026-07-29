Edizione n° 6141

BALLON D'ESSAI

FOGGIA CASILLO // Foggia riammesso in C, Casillo: “Giusto premio. Mercato? Siamo in ritardo”
29 Luglio 2026 - ore  09:21

CALEMBOUR

ANDREA BRUZZECHESSE // Morto a 59 anni lo chef Andrea Bruzzechesse, la tragedia
29 Luglio 2026 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Il “Gino Lisa” cresce in estate: aumentano i passeggeri e i collegamenti verso nuove destinazioni

GINO LISA FOGGIA Il “Gino Lisa” cresce in estate: aumentano i passeggeri e i collegamenti verso nuove destinazioni

Lo scalo foggiano sta consolidando il proprio ruolo strategico per il Gargano e per l’intera provincia, tornando a essere un punto di riferimento

Foggia, Gino Lisa

Il “Gino Lisa” cresce in estate: aumentano i passeggeri e i collegamenti verso nuove destinazioni - PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Luglio 2026
Cronaca // Foggia //

L’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia conferma il trend positivo durante la stagione estiva, grazie all’incremento dei collegamenti e al maggiore interesse da parte dei viaggiatori. Lo scalo foggiano sta consolidando il proprio ruolo strategico per il Gargano e per l’intera provincia, tornando a essere un punto di riferimento per la mobilità del territorio.

I voli attivi verso Milano, Torino e altre destinazioni nazionali stanno favorendo gli spostamenti di turisti, lavoratori e studenti, contribuendo a migliorare l’accessibilità della Capitanata soprattutto nei mesi di maggiore affluenza turistica.

Il rilancio dell’aeroporto rappresenta un’opportunità importante anche per il settore turistico e per le imprese locali, che vedono nei collegamenti aerei uno strumento utile per rafforzare l’economia del territorio e favorire una maggiore destagionalizzazione delle presenze.

Le istituzioni regionali continuano a considerare il “Gino Lisa” una delle infrastrutture fondamentali per lo sviluppo della provincia di Foggia, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente l’offerta dei collegamenti e garantire una maggiore continuità del traffico anche al di fuori del periodo estivo.

La prossima sfida sarà quindi mantenere e incrementare i risultati raggiunti, lavorando sull’apertura di nuove rotte e sul consolidamento dello scalo come porta d’accesso per il Gargano e per tutta la Capitanata.

Lo riporta senzacolonnenews.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La forza non viene dal vincere. Le tue lotte sviluppano la tua forza» Arnold Schwarzenegger

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO